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Россия уничтожила крутой левый фланг Шотландии. Марио так замучил Фрейзера, что его перевели направо
Не повелись на статус.
Сильное место Шотландии угадывалось еще по составу, вызванному на сам матч. Стартовая заявка подтвердила – на левом фланге у кельтов появились Энди Робертсон из «Ливерпуля» и Райан Фрейзер из «Борнмута». Они вместе начали выступать в АПЛ лишь с сезона-2016/17, но с тех пор добились громадного прогресса.
Фрейзер – менее статусный персонаж в дуэте, но в прошлой кампании он стал вторым ассистентом Премьер-лиги. Фрэнк Лэмпард говорил, что голевые передачи слегка переоценены, но Райан был хорош и в продвинутой статистике. С начала прошлого сезона вингер «Борнмута» создал 29 явных моментов – это с отрывом первый показатель в Англии. Никто не создал даже больше 19 шансов.
Робертсон – не просто победитель ЛЧ, но и пример эволюции крайних защитников. Он вошел в топ-5 ассистентов АПЛ – сильный результат по меркам его амплуа. Энди создал партнерам 15 явных моментов в прошлом сезоне – его показатель тоже не был счастливой случайностью. Обошли шотландца лишь Сильва, Салах, Азар и все тот же Фрейзер.
Статус и важность парочки подсветила даже трансферная стоимость сборной. Transfermarkt оценивает Робертсона (60 млн евро) и Фрейзера (30 млн евро) в 90 млн евро. Оставшиеся 9 игроков из основы стоят на рынке лишь 44 миллиона. У России такого расслоения нет.
Райан Фрейзер, Джон Макгинн и Марио Фернандес в матче Шотландия – РоссияGetty Images
После матча у Станислава Черчесова поинтересовалась, как команда должна была закрыть такой ударный фланг соперника. Ответ коуча был простым, но очень правильным. «Я уже говорил вашему коллеге – либо ты за ними бегаешь, либо они бегают за тобой. Решили, что ни в коем случае нельзя играть пассивно, надо их напрягать сзади, чтобы они не напрягали нас впереди. Думаю, что неплохо получилось», – среагировал Стас.
По словам Черчесова можно даже расписать весь сценарий игры. Часть «ты за ними бегаешь» продолжалась первые 15-20 минут. В этот отрезок России играла именно что пассивно – команда банально прижалась к воротам. Это хорошие условия для Робертсона и Фрейзера – они могли владеть мячом на трети поля гостей и нагружать штрафную.
Напрямую дуэт не повлиял на результат, но то внимание, которому они удостоились, привело к проблемам для России. В эпизоде ниже Робертсон и Фрейзер с мячом на фланге – по ним играют не только Ионов и Марио (их непосредственные соперники), но и Оздоев с Зобниным. То есть, оба опорника в момент подачи находятся ближе к флангу. Это развязывает руки Джону Макгинну – центральному полузащитнику, за которого по схемам отвечает либо Зобнин, либо Оздоев. Он остается свободен и врывается в штрафную.
Спустя полторы минуты идентичный момент доводится до гола. Тут к левому флангу снова выдергивается Оздоев. Зобнин занимает уже верную позицию и страхует подбор, но на Макгинна снова не хватает опорника, он снова врывается в штрафную. Да, его прихватывает Жирков, но это не соперник Юрия. Тот должен играть по правому защитнику шотландцев, который совершенно один на фланге. Ключевую ошибку в эпизоде совершил Гилерме, но пассивность и повышенное внимание левому флангу шотландцев тоже сыграло свою роль.
Режим «они бегают за нами» стартовал не сразу после гола. Но у его запуска есть косвенный герой. При счете 1:0 Шотландия пыталась прессинговать на средней трети поля, из-за этого Россия крайне медленно разыгрывала мяч. После 20-й минуты нашелся помощник – Дзюба начал ловить длинные передачи в опорной зоне соперника. Тут тепловая карта Артема в отрезок до перерыва – больше всего времени он провел именно в опорной соперника.
Движение Дзюбы и забросы на него заставили хозяев отказаться от прессинга и откатиться на свою треть. Это облегчило задачу Ионову и Марио – они располагались в более высоких позициях и по умолчанию прижимали Робертсона и Фрейзера.
Самая трудная задача была у Райана – он должен был приглядывать за Фернандесом. Фишка бразильца – подключения в штрафную с позиции крайнего защитника. Марио продемонстрировал ее и в Глазго, из-за этого Фрейзеру пришлось слишком много времени провести в обороне. Его проблемы сводились к двум пунктам – Райан не мог выйти в контратаку (слишком низко опускался) и проигрывал верх более мощному Фернандесу (слишком большая разница в росте).
Следует подача на Фернандеса. Фрейзер его контролирует, но для этого слишком низко прижался в штрафнуюEurosport
Снова подача с противоположного фланга, снова Фрейзер играет по Фернандесу. Нет шансов на контратакуEurosport
Это предопределило удачный отрезок и полное доминирование России (8:1 по ударам с 20-й по 60-ю минуту). Хозяева слишком опасались забросов на Дзюбу и сели в защиту. Поскольку сели в защиту – совсем лишились контратак. Поскольку лишились контратак – полностью отдали территорию Россию и не справлялись с нагрузкой. После матча Робертсон жаловался именно на это.
В такой ситуации у Фрейзера было два варианта – либо и дальше следовать за Марио, либо рисковать, игнорировать Фернандеса совсем, зато хоть как-то контратаковать. Из-за счета и важности игры Райан не мог позволить себе второй вариант, но тот промежуточный, что он выбрал, помог России трансформировать территорию в моменты.
Фрейзер в полупозиции – не играет по Марио, смотрит на мяч. Из-за этого Робертсон разрывается между Фернандесом и Ионовым. Россия доводит мяч до штрафEurosport
Тут Фрейзер уже не добегает за Марио, но и не ждет контратаку. Фернандес все равно свободен и через пару секунд пробьет в перекладинуEurosport
Даже чуть-чуть символично, что именно ошибка Фрейзера вылилась во второй гол России. Райану всю игру приходилось разгоняться со своей половины, это неизбежно провоцировало потери. Даже в таких суровых условиях Фрейзер сделал всего четыре неточных паса, но из них два – на своей трети и еще один – в середине поля. Единственная попытка дриблинга тоже закончилась неудачно и тоже на трети шотландцев. Марио загнал его слишком глубоко.
Мини-победу Черчесова характеризует уход Фрейзера с левого фланга сразу после гола. Райана настолько замучили забеги Фернандеса, что лучшим решением стал перевод на неродную позицию справа. Справедливости ради, оттуда Фрейзер однажды вырвался в контратаку и заработал убойный штрафной. Но даже это ничтожно мало по меркам одного из лучших ассистентов Премьер-лиги.
В общей сложности Фрейзер сделал три передачи под удар – это больше его прошлогоднего показателя за «Борнмут» (2,4 паса). Но самое важное, что все три раза это были подачи со стандартов – дважды со штрафного, однажды – с корнера. С игры Райан не угрожал воротам Гилерме.
У Робертсона тоже паршивые результаты – ни одной передачи под удар. Россия слишком далеко прижала его к своим воротам и ограничила подключения в атаку. Энди сделал четыре кросса, но два из них уже в заключительные 20 минут. Тепловая карта Робертсона и Марио в этом смысле хорошо иллюстрирует характер игры. Энди большую часть времени играл в защите (его карта слева), Фернандес – наоборот в атаке (его карта справа).
Логика «надо напрягать их сзади, чтобы они не напрягали их впереди» определенно сработала. Россия ограничила сильнейший фланг шотландцев – их звезды занимались тем, к чему не привыкли в клубах.
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