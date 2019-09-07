Сильное место Шотландии угадывалось еще по составу, вызванному на сам матч. Стартовая заявка подтвердила – на левом фланге у кельтов появились Энди Робертсон из «Ливерпуля» и Райан Фрейзер из «Борнмута». Они вместе начали выступать в АПЛ лишь с сезона-2016/17, но с тех пор добились громадного прогресса.

Фрейзер – менее статусный персонаж в дуэте, но в прошлой кампании он стал вторым ассистентом Премьер-лиги. Фрэнк Лэмпард говорил, что голевые передачи слегка переоценены, но Райан был хорош и в продвинутой статистике. С начала прошлого сезона вингер «Борнмута» создал 29 явных моментов – это с отрывом первый показатель в Англии. Никто не создал даже больше 19 шансов.

Робертсон – не просто победитель ЛЧ, но и пример эволюции крайних защитников. Он вошел в топ-5 ассистентов АПЛ – сильный результат по меркам его амплуа. Энди создал партнерам 15 явных моментов в прошлом сезоне – его показатель тоже не был счастливой случайностью. Обошли шотландца лишь Сильва, Салах, Азар и все тот же Фрейзер.

Статус и важность парочки подсветила даже трансферная стоимость сборной. Transfermarkt оценивает Робертсона (60 млн евро) и Фрейзера (30 млн евро) в 90 млн евро. Оставшиеся 9 игроков из основы стоят на рынке лишь 44 миллиона. У России такого расслоения нет.

Райан Фрейзер, Джон Макгинн и Марио Фернандес в матче Шотландия – РоссияGetty Images

После матча у Станислава Черчесова поинтересовалась, как команда должна была закрыть такой ударный фланг соперника. Ответ коуча был простым, но очень правильным. «Я уже говорил вашему коллеге – либо ты за ними бегаешь, либо они бегают за тобой. Решили, что ни в коем случае нельзя играть пассивно, надо их напрягать сзади, чтобы они не напрягали нас впереди. Думаю, что неплохо получилось», – среагировал Стас.

По словам Черчесова можно даже расписать весь сценарий игры. Часть «ты за ними бегаешь» продолжалась первые 15-20 минут. В этот отрезок России играла именно что пассивно – команда банально прижалась к воротам. Это хорошие условия для Робертсона и Фрейзера – они могли владеть мячом на трети поля гостей и нагружать штрафную.

Напрямую дуэт не повлиял на результат, но то внимание, которому они удостоились, привело к проблемам для России. В эпизоде ниже Робертсон и Фрейзер с мячом на фланге – по ним играют не только Ионов и Марио (их непосредственные соперники), но и Оздоев с Зобниным. То есть, оба опорника в момент подачи находятся ближе к флангу. Это развязывает руки Джону Макгинну – центральному полузащитнику, за которого по схемам отвечает либо Зобнин, либо Оздоев. Он остается свободен и врывается в штрафную.

Спустя полторы минуты идентичный момент доводится до гола. Тут к левому флангу снова выдергивается Оздоев. Зобнин занимает уже верную позицию и страхует подбор, но на Макгинна снова не хватает опорника, он снова врывается в штрафную. Да, его прихватывает Жирков, но это не соперник Юрия. Тот должен играть по правому защитнику шотландцев, который совершенно один на фланге. Ключевую ошибку в эпизоде совершил Гилерме, но пассивность и повышенное внимание левому флангу шотландцев тоже сыграло свою роль.

Режим «они бегают за нами» стартовал не сразу после гола. Но у его запуска есть косвенный герой. При счете 1:0 Шотландия пыталась прессинговать на средней трети поля, из-за этого Россия крайне медленно разыгрывала мяч. После 20-й минуты нашелся помощник – Дзюба начал ловить длинные передачи в опорной зоне соперника. Тут тепловая карта Артема в отрезок до перерыва – больше всего времени он провел именно в опорной соперника.

Движение Дзюбы и забросы на него заставили хозяев отказаться от прессинга и откатиться на свою треть. Это облегчило задачу Ионову и Марио – они располагались в более высоких позициях и по умолчанию прижимали Робертсона и Фрейзера.

Самая трудная задача была у Райана – он должен был приглядывать за Фернандесом. Фишка бразильца – подключения в штрафную с позиции крайнего защитника. Марио продемонстрировал ее и в Глазго, из-за этого Фрейзеру пришлось слишком много времени провести в обороне. Его проблемы сводились к двум пунктам – Райан не мог выйти в контратаку (слишком низко опускался) и проигрывал верх более мощному Фернандесу (слишком большая разница в росте).

Следует подача на Фернандеса. Фрейзер его контролирует, но для этого слишком низко прижался в штрафнуюEurosport

Снова подача с противоположного фланга, снова Фрейзер играет по Фернандесу. Нет шансов на контратакуEurosport

Это предопределило удачный отрезок и полное доминирование России (8:1 по ударам с 20-й по 60-ю минуту). Хозяева слишком опасались забросов на Дзюбу и сели в защиту. Поскольку сели в защиту – совсем лишились контратак. Поскольку лишились контратак – полностью отдали территорию Россию и не справлялись с нагрузкой. После матча Робертсон жаловался именно на это.

В такой ситуации у Фрейзера было два варианта – либо и дальше следовать за Марио, либо рисковать, игнорировать Фернандеса совсем, зато хоть как-то контратаковать. Из-за счета и важности игры Райан не мог позволить себе второй вариант, но тот промежуточный, что он выбрал, помог России трансформировать территорию в моменты.

Фрейзер в полупозиции – не играет по Марио, смотрит на мяч. Из-за этого Робертсон разрывается между Фернандесом и Ионовым. Россия доводит мяч до штрафEurosport

Тут Фрейзер уже не добегает за Марио, но и не ждет контратаку. Фернандес все равно свободен и через пару секунд пробьет в перекладинуEurosport

Даже чуть-чуть символично, что именно ошибка Фрейзера вылилась во второй гол России. Райану всю игру приходилось разгоняться со своей половины, это неизбежно провоцировало потери. Даже в таких суровых условиях Фрейзер сделал всего четыре неточных паса, но из них два – на своей трети и еще один – в середине поля. Единственная попытка дриблинга тоже закончилась неудачно и тоже на трети шотландцев. Марио загнал его слишком глубоко.

Мини-победу Черчесова характеризует уход Фрейзера с левого фланга сразу после гола. Райана настолько замучили забеги Фернандеса, что лучшим решением стал перевод на неродную позицию справа. Справедливости ради, оттуда Фрейзер однажды вырвался в контратаку и заработал убойный штрафной. Но даже это ничтожно мало по меркам одного из лучших ассистентов Премьер-лиги.

В общей сложности Фрейзер сделал три передачи под удар – это больше его прошлогоднего показателя за «Борнмут» (2,4 паса). Но самое важное, что все три раза это были подачи со стандартов – дважды со штрафного, однажды – с корнера. С игры Райан не угрожал воротам Гилерме.

У Робертсона тоже паршивые результаты – ни одной передачи под удар. Россия слишком далеко прижала его к своим воротам и ограничила подключения в атаку. Энди сделал четыре кросса, но два из них уже в заключительные 20 минут. Тепловая карта Робертсона и Марио в этом смысле хорошо иллюстрирует характер игры. Энди большую часть времени играл в защите (его карта слева), Фернандес – наоборот в атаке (его карта справа).

Логика «надо напрягать их сзади, чтобы они не напрягали их впереди» определенно сработала. Россия ограничила сильнейший фланг шотландцев – их звезды занимались тем, к чему не привыкли в клубах.

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