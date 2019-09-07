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«Я что, прозрачная?» Жена Жиркова опубликовала мистическое фото

«Я что, прозрачная?» Жена Жиркова опубликовала мистическое фото
Eurosport

1 час назад

Интересно получается.

Инна Жиркова, жена футболиста сборной России Юрия Жиркова, опубликовала в инстаграме мистическое фото.

«Мы с детками прилетели в Калининград. Сегодня они увидят папу и поздравят с шикарной игрой. Когда я делала это фото, у меня возник вопрос.

Посмотрите на меня и скажите, как это возможно? Я что, прозрачная? Через меня видно каждую линию пешеходного перехода, как же так? Что за мистика», – написала Жиркова под снимком.

  • Вчера, 6 сентября, сборная России с Жирковым в составе выиграла у сборной Шотландии (2:1).
  • 9 сентября Россия в Калининграде сыграет со сборной Казахстана.

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