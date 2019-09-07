Инна Жиркова, жена футболиста сборной России Юрия Жиркова, опубликовала в инстаграме мистическое фото.

«Мы с детками прилетели в Калининград. Сегодня они увидят папу и поздравят с шикарной игрой. Когда я делала это фото, у меня возник вопрос.

Посмотрите на меня и скажите, как это возможно? Я что, прозрачная? Через меня видно каждую линию пешеходного перехода, как же так? Что за мистика», – написала Жиркова под снимком.

Вчера, 6 сентября, сборная России с Жирковым в составе выиграла у сборной Шотландии (2:1).

9 сентября Россия в Калининграде сыграет со сборной Казахстана.

Россия уничтожила крутой левый фланг Шотландии. Марио так замучил Фрейзера, что его перевели направо

Качай приложение Eurosport для iOS или Android