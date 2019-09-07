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Фанаты сборной Англии призвали друг друга заниматься сексом ради легального отпуска во время Евро

Фанаты сборной Англии призвали друг друга заниматься сексом ради легального отпуска во время Евро
Eurosport

52 мин. назад

Гадаешь, в чем здесь фишка? Прочитай пост и все поймешь.

Английские футбольные болельщики разработали способ выбить себе легальные двухнедельные каникулы на время чемпионата Европы-2020, часть матчей которого пройдет в Англии.

Как сообщает The Sun, фанаты призвали друг друга заниматься сексом с любимыми женщинами, причем сделать это нужно как можно скорее. В случае, если девушка забеременеет прямо сейчас, ее роды выпадут на начало июня, когда стартует европейское первенство.

В таком случае и девушка, и ее муж/парень смогут воспользоваться двухнедельным отпуском для молодых матерей и отцов, который предусмотрен законодательством Англии. «Не забывайте и о девушках, которым предстоят роды. Некоторые из них тоже любят футбол!» – добавил один из фанатов.

  • Лондонский стадион «Уэмбли» примет семь матчей турнира, в том числе финальную игру, которая запланирована на 12 июля.
  • Российский стадион «Санкт-Петербург» примет три матча группового этапа и одну игру 1/4 финала.

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