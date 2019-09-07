Фанаты сборной Англии призвали друг друга заниматься сексом ради легального отпуска во время Евро

Английские футбольные болельщики разработали способ выбить себе легальные двухнедельные каникулы на время чемпионата Европы-2020, часть матчей которого пройдет в Англии.

Как сообщает The Sun, фанаты призвали друг друга заниматься сексом с любимыми женщинами, причем сделать это нужно как можно скорее. В случае, если девушка забеременеет прямо сейчас, ее роды выпадут на начало июня, когда стартует европейское первенство.

В таком случае и девушка, и ее муж/парень смогут воспользоваться двухнедельным отпуском для молодых матерей и отцов, который предусмотрен законодательством Англии. «Не забывайте и о девушках, которым предстоят роды. Некоторые из них тоже любят футбол!» – добавил один из фанатов.

Лондонский стадион «Уэмбли» примет семь матчей турнира, в том числе финальную игру, которая запланирована на 12 июля.

Российский стадион «Санкт-Петербург» примет три матча группового этапа и одну игру 1/4 финала.

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