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На «Стад де Франс» перепутали гимны Албании и Андорры. Албанцы отказались от начала матча

На «Стад де Франс» перепутали гимны Албании и Андорры. Албанцы отказались от начала матча
Eurosport

47 мин. назад

Ошибку быстро исправили.

Организаторы отборочного матча Евро-2020 между Францией и Албанией перепутали гимн Албании с гимном Андорры.

Как сообщает Virgin Media Sport, перед началом встречи на стадионе прозвучал гимн Андорры. Игроки сборной Албании отказались начинать матч, пока организаторы не включат правильный гимн. В итоге ошибка была исправлена, и матч стартовал.

  • Счет в игре открыл полузащитник «Баварии» Кингсли Коман. Французы выиграли – 4:1.
  • Гимн Андорры прозвучал на «Стад де Франс» неслучайно – чемпионы мира сыграют с командой из карликового государства 10 сентября.

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