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Россия и Казахстан забьют раньше 25-й минуты, Нидерланды вынесут Эстонию. Ставки на отбор Евро

Россия и Казахстан забьют раньше 25-й минуты, Нидерланды вынесут Эстонию. Ставки на отбор Евро
Евгений Коростелев

1 час назад

А еще Бельгия продолжит победную серию.

Грузия – Дания (8 сентября, 19:00)

Ставка: датчане победят с форой «минус один» за 2,05

Кристиан Эриксен (сборная Дании)

Кристиан Эриксен (сборная Дании)Getty Images

Если взглянуть на последние 15 результатов сборной Грузии на MyScore, можно подумать, что команда не так уж плоха – зеленый индикатор, которым обозначены победные матчи, встречается более чем в половине случаев. Но потом видишь названия сборных и понимаешь: успех в играх с Мальтой, Латвией и Гибралтаром? Пффф.

Грузины с 2017 года не набирали очков против сборных интереснее перечисленных. Команда стагнировала и самоутверждается в матчах с карликами. А потом случается Дания и 1:5 – именно так завершился матч на «Паркене» в июне этого года.

Если сравнить составы, то за два месяца у скандинавов он почти не поменялся – в таком же они надругались над Гибралтаром (6:0) за четыре дня до выезда в Тбилиси. Датчанам очень нужны очки, потому что они ведут кровавую борьбу за место в двойке с Ирландией и Швейцарией, и у команд вырисовывается равенство по потерянным баллам (у всех по 11). Грузию нужно побеждать во что бы то ни стало, и гости без проблем с этим справятся.

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Эстония – Нидерланды (9 сентября, 21:45)

Ставка: гости забьют больше трех мячей за 1,82

Жоржиньо Вейналдум (сборная Голландии)

Жоржиньо Вейналдум (сборная Голландии)Getty Images

Голландцы перед выездом в Таллин были в шаге от неприятностей: в случае поражения в игре с Германией отставание от дуэта лидеров – Германии и Северной Ирландии – составило бы девять очков. «Оранье» горели в Гамбурге 0:1, но нанесли немцам второе поражение менее чем за год (4:2). Теперь ситуация в группе обернулась в сторону ребят Кумана: надо по два раза грохнуть Эстонию с Белоруссией, и тогда можно выдвигаться на Евро.

Нет смысла рассуждать о перспективах эстонцев против финалистов Лиги наций – их нет. После четырех матчей у команды четыре поражения и разница -12. Голландцы на подъеме: у них очень сбалансированный состав, много молодых и талантливых парней из команд-лидеров Эредивизи – все хотят показать себя.

Не факт, что Куман выпустит против аутсайдера основу, но даже без условных Де Йонга и Ван Дейка состав у гостей будет бомбическим. Сверхмотивированные и подгоняемые возможностью достать Германию голландцы без особых усилий сомнут, возможно, самую серую команду квалификационного турнира.

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Россия – Казахстан (9 сентября, 21:45)

Ставка: первый гол забьют раньше 24,5 минуты за 1,92

Артем Дзюба, Федор Кудряшов и Маринато Гилерме (сборная России)

Артем Дзюба, Федор Кудряшов и Маринато Гилерме (сборная России)Getty Images

Команда Станислава Черчесова провела отличный матч в Глазго и добыла заслуженную победу, максимально приблизившись к квалификации на Евро. Начало встречи получилось скомканным и неприятным (давление шотландцев, пропущенный мяч), но минуты с 35-й гости заиграли настолько вдохновенно, что стало понятно – у соперника нет шансов.

Россия атаковала не только разнообразно, но и очень слаженно: футболисты предвидели открывания партнеров; в дело шли передачи пятками, тонкие прокаты вразрез – оригинально и точно. Каждый юнит Черчесова был заряжен на гол, поэтому опасность исходила отовсюду и должна была конвертироваться в больше чем два забитых. Расстраиваться не стоит: то, что не положили Шотландии, влетит в ворота Казахстана.

Будущий соперник провел тяжелый матч на Кипре, но не дожал слабеньких островитян – подвела физика и реализация. Игра против России станет второй подряд на выезде и пройдет в Калининграде, где Дзюбу с товарищами голодные до больших матчей зрители погонят вперед с первых минут. Победа на 95% гарантирует российской команде квалификацию в основной турнир, поэтому необходимо решить вопрос уже в первом тайме – до 25-й минуты хозяева, в несколько раз превосходящие соперника в классе, пробьют его хотя бы раз.

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Шотландия – Бельгия (9 сентября, 21:45)

Ставка: победа гостей с форой «минус один» за 1,67

Миши Батшуайи (сборная Бельгии)

Миши Батшуайи (сборная Бельгии)Getty Images

Шотландцы рискуют получить три оплеухи подряд: в четвертом туре они влетели 0:3 Бельгии, в последнем матче проиграли 1:2 России, а теперь вновь ждут бельгийцев – на этот раз дома. Уровень команды Стива Кларка проявился как раз в этих встречах: никакой мысли в атаке (сухие навесы в штрафную), безыдейная полузащита (нулевой контроль мяча без продвижения вперед) и теряющаяся при давлении оборона. Не собирал команду воедино даже лидер «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

Бельгийцы приедут в Глазго без Азара, но очевидными фаворитами и лидерами группы без единого потерянного очка. В последнем матче против Сан-Марино они не напрягли ни мускула, так что будут безупречно свежими. При этом с карликом играли большинство лидеров вплоть до Де Брёйне – если уж Мартинес выпустил их против такого соперника, то с Шотландией точно выйдет топ-обойма.

По факту Бельгия может проиграть все оставшиеся матчи и все равно, с вероятностью 80%, пробьется на Евро. Но, похоже, у команды другая задача – набрать максимум очков, чтобы удержать лидерство в рейтинге ФИФА. Если это так, то Шотландии в ближайшей встрече нет смысла сопротивляться – гости жадно разорвут соперника, какой бы футбол он не показывал. А то, что демонстрировали кельты в последних матчах, точно никак не убережет их от порки.

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