Ставка: датчане победят с форой «минус один» за 2,05

Кристиан Эриксен (сборная Дании)Getty Images

Если взглянуть на последние 15 результатов сборной Грузии на MyScore, можно подумать, что команда не так уж плоха – зеленый индикатор, которым обозначены победные матчи, встречается более чем в половине случаев. Но потом видишь названия сборных и понимаешь: успех в играх с Мальтой, Латвией и Гибралтаром? Пффф.

Грузины с 2017 года не набирали очков против сборных интереснее перечисленных. Команда стагнировала и самоутверждается в матчах с карликами. А потом случается Дания и 1:5 – именно так завершился матч на «Паркене» в июне этого года.

Если сравнить составы, то за два месяца у скандинавов он почти не поменялся – в таком же они надругались над Гибралтаром (6:0) за четыре дня до выезда в Тбилиси. Датчанам очень нужны очки, потому что они ведут кровавую борьбу за место в двойке с Ирландией и Швейцарией, и у команд вырисовывается равенство по потерянным баллам (у всех по 11). Грузию нужно побеждать во что бы то ни стало, и гости без проблем с этим справятся.

Ссылка для тех, кто уверен в победе сборной Дании

Ставка: гости забьют больше трех мячей за 1,82

Жоржиньо Вейналдум (сборная Голландии)Getty Images

Голландцы перед выездом в Таллин были в шаге от неприятностей: в случае поражения в игре с Германией отставание от дуэта лидеров – Германии и Северной Ирландии – составило бы девять очков. «Оранье» горели в Гамбурге 0:1, но нанесли немцам второе поражение менее чем за год (4:2). Теперь ситуация в группе обернулась в сторону ребят Кумана: надо по два раза грохнуть Эстонию с Белоруссией, и тогда можно выдвигаться на Евро.

Нет смысла рассуждать о перспективах эстонцев против финалистов Лиги наций – их нет. После четырех матчей у команды четыре поражения и разница -12. Голландцы на подъеме: у них очень сбалансированный состав, много молодых и талантливых парней из команд-лидеров Эредивизи – все хотят показать себя.

Не факт, что Куман выпустит против аутсайдера основу, но даже без условных Де Йонга и Ван Дейка состав у гостей будет бомбическим. Сверхмотивированные и подгоняемые возможностью достать Германию голландцы без особых усилий сомнут, возможно, самую серую команду квалификационного турнира.

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Ставка: первый гол забьют раньше 24,5 минуты за 1,92

Артем Дзюба, Федор Кудряшов и Маринато Гилерме (сборная России)Getty Images

Команда Станислава Черчесова провела отличный матч в Глазго и добыла заслуженную победу, максимально приблизившись к квалификации на Евро. Начало встречи получилось скомканным и неприятным (давление шотландцев, пропущенный мяч), но минуты с 35-й гости заиграли настолько вдохновенно, что стало понятно – у соперника нет шансов.

Россия атаковала не только разнообразно, но и очень слаженно: футболисты предвидели открывания партнеров; в дело шли передачи пятками, тонкие прокаты вразрез – оригинально и точно. Каждый юнит Черчесова был заряжен на гол, поэтому опасность исходила отовсюду и должна была конвертироваться в больше чем два забитых. Расстраиваться не стоит: то, что не положили Шотландии, влетит в ворота Казахстана.

Будущий соперник провел тяжелый матч на Кипре, но не дожал слабеньких островитян – подвела физика и реализация. Игра против России станет второй подряд на выезде и пройдет в Калининграде, где Дзюбу с товарищами голодные до больших матчей зрители погонят вперед с первых минут. Победа на 95% гарантирует российской команде квалификацию в основной турнир, поэтому необходимо решить вопрос уже в первом тайме – до 25-й минуты хозяева, в несколько раз превосходящие соперника в классе, пробьют его хотя бы раз.

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Ставка: победа гостей с форой «минус один» за 1,67

Миши Батшуайи (сборная Бельгии)Getty Images

Шотландцы рискуют получить три оплеухи подряд: в четвертом туре они влетели 0:3 Бельгии, в последнем матче проиграли 1:2 России, а теперь вновь ждут бельгийцев – на этот раз дома. Уровень команды Стива Кларка проявился как раз в этих встречах: никакой мысли в атаке (сухие навесы в штрафную), безыдейная полузащита (нулевой контроль мяча без продвижения вперед) и теряющаяся при давлении оборона. Не собирал команду воедино даже лидер «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

Бельгийцы приедут в Глазго без Азара, но очевидными фаворитами и лидерами группы без единого потерянного очка. В последнем матче против Сан-Марино они не напрягли ни мускула, так что будут безупречно свежими. При этом с карликом играли большинство лидеров вплоть до Де Брёйне – если уж Мартинес выпустил их против такого соперника, то с Шотландией точно выйдет топ-обойма.

По факту Бельгия может проиграть все оставшиеся матчи и все равно, с вероятностью 80%, пробьется на Евро. Но, похоже, у команды другая задача – набрать максимум очков, чтобы удержать лидерство в рейтинге ФИФА. Если это так, то Шотландии в ближайшей встрече нет смысла сопротивляться – гости жадно разорвут соперника, какой бы футбол он не показывал. А то, что демонстрировали кельты в последних матчах, точно никак не убережет их от порки.

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