Сборная Армении в отборочном матче Евро-2020 на своем поле выиграла у сборной Боснии и Герцеговины – 4:2.

Дублем в составе сборной Армении отметился Генрих Мхитарян. Уже на третьей минуте полузащитник «Ромы» оказался один перед воротами, обыграл голкипера и послал мяч в сетку.

Во втором тайме Генрих снова вывел свою команду вперед.

Затем боснийцы отыгрались во второй раз, но хозяева поля были сверхрешительны и заколотили еще один гол. На этот раз – победный; отличился Оганес Амбарцумян.

А уже в компенсированное время защитник гостей Степан Лонкар срезал мяч в свои ворота и установил окончательный счет – 4:2.

Нынешним летом Мхитарян покинул лондонский «Арсенал» и на правах аренды присоединился к «Роме».

После шести сыгранных матчей на счету сборной Армении 9 очков. Выше в турнирной таблице отборочной группы J расположились Финляндия (12 очков) и Италия (15).

Голы Дзюбы и Жиркова принесли России важную победу в Глазго. Посмотри их тут

Качай приложение Eurosport для iOS или Android