Сборная Португалии в отборочном матче Евро-2020 выиграла у команды Сербии со счетом 4:2.

Один из мячей в ворота сербов забил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Этот гол стал для Криша 89-м в составе сборной Португалии. Сейчас на счету Роналду втрое больше голов, чем у всех остальных игроков португальской команды вместе взятых.

Помимо Роналду, в воротах сербов расписались Вильям Карвалью, Гонсалу Гуэдеш и Бернарду Силва.

После трех сыгранных туров в отборочной группе B Португалия имеет на счету 5 очков. Лидирует сборная Украины: у команды Андрея Шевченко 13 баллов, но 5 сыгранных матчей.

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