Getty Images
Робби Кин попросил Роналду не бить его рекорд по голам в квалификации Евро
Криштиану, будь милостив!
Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин попросил страйкера сборной Португалии Криштиану Роналду о необычной услуге.
Сейчас на счету Роналду 20 голов в квалификациях к чемпионатам Европы, на счету Кина – 23. Узнав об этой статистике, ирландец испугался, что Криш побьет его рекорд, и попросил португальца не делать этого.
«Думаю, у тебя и так достаточно рекордов. Оставь один», – написал Кин в инстасторис.
- Вчера, 7 сентября, Португалия выиграла у Сербии со счетом 4:2, Роналду забил один из мячей.
- В 2016 году Португалия под предводительством Роналду стала чемпионом Европы.
У Роналду втрое больше голов, чем у остальных игроков сборной Португалии вместе взятых
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте