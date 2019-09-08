Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин попросил страйкера сборной Португалии Криштиану Роналду о необычной услуге.

Сейчас на счету Роналду 20 голов в квалификациях к чемпионатам Европы, на счету Кина – 23. Узнав об этой статистике, ирландец испугался, что Криш побьет его рекорд, и попросил португальца не делать этого.

«Думаю, у тебя и так достаточно рекордов. Оставь один», – написал Кин в инстасторис.

Вчера, 7 сентября, Португалия выиграла у Сербии со счетом 4:2, Роналду забил один из мячей.

В 2016 году Португалия под предводительством Роналду стала чемпионом Европы.

У Роналду втрое больше голов, чем у остальных игроков сборной Португалии вместе взятых

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