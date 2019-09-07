Конечно, победа в этом матче не выведет Россию на Евро, но шаг будет сделан огромный. Сейчас команда Черчесова имеет +5 над Казахстаном (в потенциале +8) и +6 над Шотландией (и преимущество в личных встречах).

Черчесов до конца будет говорить, что ничего не решено, но, кажется, дело в шляпе. Вспоминая 4:0 в гостях, проблем с Казахстаном возникнуть не должно. Тем более что Стас не любит эксперименты, и состав точно будет боевым. Разве что коуч может обновить фланги. Вряд ли «Зенит» обрадуется, если 36-летний Жирков, имеющий проблемы со здоровьем, отыграет два матча за четыре дня. Возможно, Черчесов побережет Ионова, который почувствовал боль в икроножной мышце. Бакаева ждать не стоит, а вот Ерохина или Миранчука – пожалуйста.

Кто посмотрит матч по ТВ

Все потери, которые понесла Россия, случились еще до матча с Шотландией. Это Алексей Миранчук, которого заменил Камболов, а еще Чалов и Шапи, отправленные Черчесовым в молодежку. После рубки в Глазго лазарет пустует – лишь легкое недомогание у Жиркова и повреждение икроножной мышцы у Ионова.

У Казахстана одна потеря, но серьезная. Из-за перебора карточек на левом фланге обороны не выйдет Гафуржан Суюмбаев. Казахстанцы потратили много сил на Кипре, поэтому главный тренер Билек обещал устроить в Калининграде ротацию.

Артем Дзюба, Казахстан – РоссияGetty Images

Форма

После поражения от Бельгии Россия набрала потрясную форму, выбив четыре победы из четырех. Да, в соперниках были не самые страшные команды, но мы помним, как сборная оступалась в играх подобного уровня. Из каждого интервью футболистов чувствуется, как парни кайфуют от обстановки в команде, и это выливается в результат – 16:1 в четырех играх.

Казахстан бодро стартовал в отборе, разгромил Шотландию, но потом потух. В следующих четырех матчах Билек набрал лишь четыре очка (три из них с лилипутами из Сан-Марино). В предыдущей игре Казахстан не справился с Кипром и, кажется, отвалился от претендентов на второе место.

Кто что сказал

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Было ли тревожно перед первым матчем с Казахстаном? Тревожно было, наверное, вам. А у нас работа, которую мы ведем, не меняется. Сейчас Казахстан тоже качественно сыграл с Кипром и взял свои очки. Ничего не меняется в плане подготовки. Есть турнирная стратегия. Есть игра, к которой надо готовиться. Это матч отборочного цикла». («СЭ»)

Михал Билек, главный тренер сборной Казахстана: «В России очень хорошие футболисты. Это фаворит группы вместе с Бельгией. Уровень сборной России не в нашу пользу. Мы видели матч России против Шотландии. Видели, как команда действует после перехватов мяча. Постараемся избежать ошибок в обороне. Но будем думать и об атаке. И если там будут моменты, постараемся их использовать». (Sport24)

Станислав Черчесов и Александр Головин, сборная РоссииGetty Images

Лицом к лицу

Гол в Шотландии стал для Дзюбы 21-м за сборную России. По этому показателю Артем догнал Романа Павлюченко.

Больше 31-летнего Дзюбы забили только Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30).

Жирков – самый возрастной игрок этой сборной России. 36-летний полузащитник (или защитник, или вингер) забил победный мяч в Шотландии.

В активе Юрия 88 матчей за сборную. Через две игры он может сравняться с Кержаковым, который по этому показателю занимает пятое место.

Казахстан не забил России ни одного мяча в трех матчах. Зато получил 10 в свои ворота.

Ни один игрок сборной Казахстана в этом отборе не забил больше одного мяча.

Люди в черном

Встречу обслужит черногорская бригада Николы Дабановича. Для 37-летнего рефери эта игра станет второй в квалификации в 2019-м: ранее при нем Армения дома уступила Финляндии.

Никола обслуживает матч чемпионата Черногории и иногда попадает на Лигу Европы: в этом сезоне он отработал на играх «Айнтрахт» – «Вадуц» и АИК – «Селтик».

В центре внимания

Герой

Фернандесу предрекали огромные проблемы в Глазго, но Марио высушил убойную связку Робертона и Фрейзера из АПЛ. В игре с Казахстаном бразилец сможет расслабиться и сгонять в атаку: в последнее время у него это получается великолепно (два гола в трех последних турах РПЛ).

Казахстанцы могут толпой повиснуть на Дзюбе, но у Черчесова еще много козырей. Один из них – забеги и прострелы Марио. В Калининграде армеец продемонстрирует это еще раз.

Неудачник

Противостоять Марио должен был Суюмбаев, но защитник самоликвидировался из-за перебора карточек. Получается, что закрывать одного из монстров сборной России будет запасной игрок – вероятно, Шомко. Ему остается только посочувствовать.

И без разницы, кто составит пару Фернандесу. Ионов врубит скорость, Бакаев – дриблинг, Ерохин снимет верх. На левом фланге обороны Казахстана будет боль.

Марио Фернадес, сборная РоссииGetty Images

Победа России: 1,16

Ничья: 8,60

Победа Казахстана: 21,00

Россия выиграет в обоих таймах за 2,19

Команда Черчесова уверенно чувствует себя в играх с андердогами: Казахстан и Сан-Марино получили 13 мячей, а Кипр словил лишь один только по нелепой случайности. Дома сборная России играет с позиции силы, бодро начинает матчи и вдавливает соперника. Есть большая вероятность, что хозяева забьют уже в первые полчаса. И у Казахстана практически нет шансов ускользнуть без синяков, как это сделал Кипр.

Черчесов не позволит команде расслабиться, поэтому добивать соперника Дзюба и компания будут до конца. Скорее всего, Россия забьет в каждом из таймов, что намекает на успех ставки.

Казахстан не забьет за 1,60

Во-первых, посмотрите, сколько Казахастан забил России за три игры? Ноль. Если у вас еще остались вопросы, то посмотрите, сколько Россия пропустила в группе не от Бельгии. Один мяч в душной Шотландии. Черчесов выстроил систему, которая работает даже с игроками из «Ахмата» и «Сочи».

Казахстан же весь порыв истратил в первой игре с Шотландией. Да, были четыре мяча Сан-Марино, но, камон! Бельгии, России и Кипру соседи вкрутили один голик. Испугать Гилерме и Джикию это не должно.

Александр Головин и Артем Дзюба, сборная РоссииGetty Images

Черышев выйдет в старте за 2,25

Игра с шотландцами была слишком важна, чтобы бросать в нее не играющего в Примере Черышева. Но Жирков вряд ли выйдет против Казахстана – рисковать здоровьем 36-летнего ветерана в игре с андердогом не имеет смысла. И «Зенит» вряд ли скажет Саламычу спасибо, если коуч перегрузит не совсем здорово ветерана.

У Стаса остается два варианта слева: Черышев и Ерохин. Во-первых, Александр может появиться справа, так как есть проблемы со здоровьем у Ионова. Во-вторых, Дэн – любимчик Черчесова, а тренер не любит тасовать состав даже в товарищеских матчах. Вероятность появления игрока «Валенсии» очень велика.

Дзюба сделает гол за 1,50

Аналогичная ставка была в матче с Шотландией – все сработало идеально. Схема такая же: Дзюбу любят трибуны, и это вдохновляет Артема. Капитан выйдет заряженным, соберет вокруг себя всех защитников и поможет своим забить. Артем – лидер отборочного цикла по системе гол+пас (6+2). Нет причин полагать, что Дзюбиньо промолчит в домашней игре с аутсайдером.

Ориентировочные составы

Россия

Казахстан

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет Первый канал, трансляция начнется в 21:35 (мск). А если у тебя нет ящика, но есть мобильник, то включай в это же время текстовую трансляцию Eurosport.ru.

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