Артем Дзюба – главная звезда сборной, в которой есть более молодые Головин, Черышев и Миранчуки. Но еще в марте 2018-го Артем был не героем России, а токсичным человеком, который:

1) не любит работать в команде и ссорится с тренерами – Карпин, Эмери, Манчини, Черчесов;

2) предает родной клуб и фанатов и переходит к принципиальным соперникам за баблом;

3) ворует кэш у одноклубников;

4) уводит чужих жен;

5) и деревянный – это всегда добавляли в конце для весомости.

Валерий Карпин, «Ростов»From Official Website

Как минимум три пункта из этого списка связаны с одним и тем же человеком – Валерием Карпиным. Доказать свою крутизну бывшему тренеру – практически смысл карьеры Дзю: гештальт висит уже больше 10 лет, но не было ни одного сезона, в котором Артем не припоминал Валерию свою обиду.

В декабре 2008-го Дзюба уже злился из-за недостатка игрового времени в «Спартаке», а когда в команду пришел Карпин, конфликт раскрутился в стиле Тарантино. Артем с лавки называл Карпина предвзятым человеком. Коуч сначала терпел, а затем произошла история, которую Дзюба назвал темной.

25 июля 2009-го на сборах в Австрии Владимир Быстров понял, что у него исчезли 23 тысячи рублей. Сначала вингер принял это за прикол, но деньги никто не возвращал. Активировав режим Шерлока, Владимир вычислил похитителя Дзюбу и заставил его вывернуть карманы с рублями, как в детективе Агаты Кристи. Позже Владимир называл Артема клептоманом, а тот в ответ нарек бывшего одноклубника изделием номер 23. «Спартак» тут же запретил всем в клубе комментировать скандал, а Карпин выгнал Дзюбу в аренду в «Томь».

Владимир Быстров в матче за «Спартак»AFP

Спустя почти 10 лет Артем обвинил во всей ситуации Валерия Георгиевича: «С Быстровым спустя долгое время начали здороваться. Я понимаю, почему это сделано. И это не Володина инициатива. Это была инициатива Валерия Георгиевича, прекрасно все читалось».

При этом поездка в «Томь» оказалась реально полезной для Дзюбы: он сам понял, что возмужал, и за сезон-2010 забил 12 мячей в 25 матчах.

Но после небольшого перемирия с Карпиным длиною в сезон Артем поругался с Эмери. Затем налетел на санкции клуба за тренеришку, а после возвращения Валерия Георгиевича на тренерское место лишился своего в основе. Дзюба снова считал, что его душит Карпин: «Он говорил: «Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывешь». А коуч, наоборот, обвинял игрока: «Результативность и правда была не космической: 18 мячей в 82 играх».

На фоне плохой игры «Спартака» Артем сделал самую большую глупость, которую не расхлебает уже никогда. После очередного поражения Дзю послал матом приставучего зануду в красно-белом шарфе, отказался извиняться перед «Фратрией», получил свист с трибун и оскорбительные заряды. Сейчас кажется, будто Дзюбу обожает вся страна, но в действительности ему симпатизируют только казуальные зрители, которые включают футбол раз в четыре года во время ЧМ. И эта любовь легко смоется, как только сборная снова начнет проигрывать. Реальное отношение фанатов к Артему за все его хамства, ссоры и интриги – в этом треде. Спрячьте детей и стариков от потока ругани.

Артем Дзюба, РоссияGetty Images

После скандала с фанатами Дзюба неплохо съездил в ростовскую аренду (Кубок России, 20 голов) и превратился в Дзюбиньо. Каждый раз Карпин вынуждал Артема уехать, форвард задирал личную планку качества, но после возвращения все равно не получал того, чего хотел. Новый контракт «Спартака» делал его самым высокооплачиваемым игроком команды. Когда Артем его отклонил, Федун бахнул легендарный мем: «Дзюба за копейку удавит всех своих родных».

И снова Дзюба оказался в выигрыше во многом благодаря Карпину: Валерий от лица «Спартака» так испортил отношения Артема с клубом, что переговоры не могли закончиться согласием. И в «Зените» форвард получил то, что хотел: 5-летний контракт на 15 миллионов евро, подъемные еще в три мульта, трофеи, Лига чемпионов.

Весь негативный опыт, который Карпин организовал для Дзюбы, помог Артему в главном челлендже в карьере и позволил выйти королем. Если бы Дзюба не мотался по арендам, то вряд ли он так уверенно провернул бы такой же трюк с Манчини и лизингом в «Арсенал» накануне чемпионата мира. В ситуации с максимальными ставками – турнир мечты и вечная слава либо забвение – Дзюба разобрался идеально.

Артем Дзюба и Александр ГоловинGetty Images

Всю карьеру Артем доказывает Карпину, что он крутой игрок, коуч был не прав. Валерий Георгиевич – это практически Моби Дик Дзюбы. Но тем самым Карпин создал Артема и выстроил полосу препятствий, которая до сих пор гонит игрока вперед. Все это привело Дзюбу к славе, богатству, убойному чемпионату мира и году купания в народной любви.

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