Черчесов уйдет из сборной в «Спартак» после Евро-2020. Кто его заменит?

«Спартак» – самый импульсивный и хаотичный клуб в РПЛ, но там всегда стараются жить по плану. У Федуна есть эпохальная стратегия по передаче акций фанатам (процедура назначена на 2023 год), да и с целями на следующее лето красно-белый босс уже определился.

Главная задача – выписать из сборной Стаса Черчесова, человека, который уже работал в Тарасовке, пережил унижение от киевского «Динамо», рухнул на уровень «Жемчужины», а затем пробрался в сборную сквозь амкары и легии. Всего полтора года назад казалось, что Черчесов эпично провалится на домашнем ЧМ и со стыдом уйдет во вторую восьмерку РПЛ, но он сначала запрыгнул в топ-8 лучших команд планеты, а потом уверенно приблизил Россию к выходу на Евро-2020.

Чтобы понять, почему «Спартак» мечтает о Черчесове, достаточно пересмотреть матч против Шотландии и переслушать спичи игроков в миксте. Например, после ранней ошибки Гилерме сборная не поплыла на чужом поле, а спокойно довела матч до важнейшей победы. По интервью Дзюбы и других парней понятно, что сейчас в команде атмосфера уровня Хиддинка: каждый хочет приехать, каждый счастлив надевать эту футболку, каждый понимает, что делать на поле. Короче, сборная – антипод сегодняшнего «Спартака», который либо побеждает на кураже, либо смотрится до смешного беспомощно и жалко.

Олег Кононов, «Спартак»Getty Images

Приход Черчесова избавил бы клуб от болтовни в раздевалке (слишком авторитетный коуч; оборзеешь – выставят), хронических проблем в обороне и фанатского хейта – Стаса сейчас уважают все. Под него проще подписывать статусных игроков – дело не только в проворном юристе Агузарове, но и в том, что Черчи правда знают в Европе. Говорят, удачная летняя кампания была оформлена полностью под усатого коуча: конечно, открыто в этом никто не признается, но многие скауты клубов РПЛ уверены, что Станислав уже закрыл вопрос с Федуном и работает в сборной последний сезон. «Кононова спасет только чемпионство, да и то не факт», – вот самый адекватный инсайд из околоспартаковских источников.

Сборной придется искать нового тренера. С иностранцами уже все ясно (их не будет), остаются три вероятных кандидата, среди которых два банальнейших. Бердыева трудоустраивают в московские команды каждую неделю, но у него за последние 18 лет только два клуба – «Рубин» и «Ростов». Дело в том, что с ним объективно тяжело договориться из-за тяжеленного характера и кучи требований по штабу, полномочиям, комплектованию и так далее. Это крутой тренер для клуба-андердога, но громадный риск для сборной: есть шанс провалиться с игрой и результатом, а потом еще и не получить никаких объяснений.

Второй классический вариант – Карпин. Он вроде бы сильный мотиватор и харизматик, но его ноль трофеев за 10 лет тренерской карьеры реально смущают. Сейчас уже понятно, во что играет «Ростов», но фигура Валеры вызовет споры даже в РФС: раз Черчесов уходит, его надо заменить равной по статусу фигурой. Карпин пока на уровень ниже.

Но еще есть Сергей Семак. У него вечный респект от фанатов всех клубов, солидные учителя (Спаллетти и Капелло), недавние успехи (золото РПЛ) и нет каких-то заоблачных требований по контракту – Семак вряд ли попросит сумасшедшие деньги за престижную должность.

Сергей Семак, «Зенит»From Official Website

С точки зрения имиджа и портфолио Сергей оптимален в роли преемника Черчесова, а единственной преградой может стать национальность Тимощука: они с Анатолием близко дружат, но не факт, что украинец захочет работать в сборной России. С другой стороны, Тимощук абсолютно адекватен и пацифичен, поэтому наверняка пойдет за боссом и в национальную команду.

Так что самое сложное – найти аргументы для «Зенита». Едва ли Алексей Миллер откажет топам из РФС и минспорта, но в клубе точно будут не рады расставанию с Семаком. Ведь фактически получится, что «Спартак» не только подпишет элитного коуча, но и автоматически заберет тренера у крайне принципиального соперника.

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