Eurosport

Черчесов уйдет из сборной в «Спартак» после Евро-2020. Кто его заменит?

Черчесов уйдет из сборной в «Спартак» после Евро-2020. Кто его заменит?
Eurosport

6 мин. назад

Есть лишь одна адекватная кандидатура.

«Спартак» – самый импульсивный и хаотичный клуб в РПЛ, но там всегда стараются жить по плану. У Федуна есть эпохальная стратегия по передаче акций фанатам (процедура назначена на 2023 год), да и с целями на следующее лето красно-белый босс уже определился.

Главная задача – выписать из сборной Стаса Черчесова, человека, который уже работал в Тарасовке, пережил унижение от киевского «Динамо», рухнул на уровень «Жемчужины», а затем пробрался в сборную сквозь амкары и легии. Всего полтора года назад казалось, что Черчесов эпично провалится на домашнем ЧМ и со стыдом уйдет во вторую восьмерку РПЛ, но он сначала запрыгнул в топ-8 лучших команд планеты, а потом уверенно приблизил Россию к выходу на Евро-2020.

Чтобы понять, почему «Спартак» мечтает о Черчесове, достаточно пересмотреть матч против Шотландии и переслушать спичи игроков в миксте. Например, после ранней ошибки Гилерме сборная не поплыла на чужом поле, а спокойно довела матч до важнейшей победы. По интервью Дзюбы и других парней понятно, что сейчас в команде атмосфера уровня Хиддинка: каждый хочет приехать, каждый счастлив надевать эту футболку, каждый понимает, что делать на поле. Короче, сборная – антипод сегодняшнего «Спартака», который либо побеждает на кураже, либо смотрится до смешного беспомощно и жалко.

Олег Кононов, «Спартак»

Олег Кононов, «Спартак»Getty Images

Приход Черчесова избавил бы клуб от болтовни в раздевалке (слишком авторитетный коуч; оборзеешь – выставят), хронических проблем в обороне и фанатского хейта – Стаса сейчас уважают все. Под него проще подписывать статусных игроков – дело не только в проворном юристе Агузарове, но и в том, что Черчи правда знают в Европе. Говорят, удачная летняя кампания была оформлена полностью под усатого коуча: конечно, открыто в этом никто не признается, но многие скауты клубов РПЛ уверены, что Станислав уже закрыл вопрос с Федуном и работает в сборной последний сезон. «Кононова спасет только чемпионство, да и то не факт», – вот самый адекватный инсайд из околоспартаковских источников.

Сборной придется искать нового тренера. С иностранцами уже все ясно (их не будет), остаются три вероятных кандидата, среди которых два банальнейших. Бердыева трудоустраивают в московские команды каждую неделю, но у него за последние 18 лет только два клуба – «Рубин» и «Ростов». Дело в том, что с ним объективно тяжело договориться из-за тяжеленного характера и кучи требований по штабу, полномочиям, комплектованию и так далее. Это крутой тренер для клуба-андердога, но громадный риск для сборной: есть шанс провалиться с игрой и результатом, а потом еще и не получить никаких объяснений.

Второй классический вариант – Карпин. Он вроде бы сильный мотиватор и харизматик, но его ноль трофеев за 10 лет тренерской карьеры реально смущают. Сейчас уже понятно, во что играет «Ростов», но фигура Валеры вызовет споры даже в РФС: раз Черчесов уходит, его надо заменить равной по статусу фигурой. Карпин пока на уровень ниже.

Но еще есть Сергей Семак. У него вечный респект от фанатов всех клубов, солидные учителя (Спаллетти и Капелло), недавние успехи (золото РПЛ) и нет каких-то заоблачных требований по контракту – Семак вряд ли попросит сумасшедшие деньги за престижную должность.

Сергей Семак, «Зенит»

Сергей Семак, «Зенит»From Official Website

С точки зрения имиджа и портфолио Сергей оптимален в роли преемника Черчесова, а единственной преградой может стать национальность Тимощука: они с Анатолием близко дружат, но не факт, что украинец захочет работать в сборной России. С другой стороны, Тимощук абсолютно адекватен и пацифичен, поэтому наверняка пойдет за боссом и в национальную команду.

Так что самое сложное – найти аргументы для «Зенита». Едва ли Алексей Миллер откажет топам из РФС и минспорта, но в клубе точно будут не рады расставанию с Семаком. Ведь фактически получится, что «Спартак» не только подпишет элитного коуча, но и автоматически заберет тренера у крайне принципиального соперника.

Другие тексты про сборную России:

Из-за Карпина Дзюбу до сих пор ненавидят фанаты. Но война с Валерой сделала Артема непобедимым

Россия уничтожила крутой левый фланг Шотландии. Марио так замучил Фрейзера, что его перевели направо

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Европы: отборочные матчи

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте