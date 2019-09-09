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Шикарный проход Халилзаде, который неожиданно отобрал очки у Хорватии

Шикарный проход Халилзаде, который неожиданно отобрал очки у Хорватии
Eurosport

31 мин. назад

Сенсация со знаком минус для вице-чемпионов мира.

Сборная Азербайджана сенсационно отобрала очки у Хорватии в матче отбора к Евро-2020. «Шашечные» вели в счете после первого тайма благодаря голу Луки Модрича с пенальти.

Но на 72-й минуте 26-летний полузащитник Азербайджана Тамкин Халилзаде получил мяч на углу штрафной, ушел от нескольких защитников и прошил Доминика Ливаковича.

Счет 1:1 не изменился.

  • Азербайджан набрал первые очки в отборочном цикле, но продолжает замыкать группу E.
  • Хорваты лидируют в группе, но по потерянным очкам «шашечных» опережают венгры.

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