Шикарный проход Халилзаде, который неожиданно отобрал очки у Хорватии
Сенсация со знаком минус для вице-чемпионов мира.
Сборная Азербайджана сенсационно отобрала очки у Хорватии в матче отбора к Евро-2020. «Шашечные» вели в счете после первого тайма благодаря голу Луки Модрича с пенальти.
Но на 72-й минуте 26-летний полузащитник Азербайджана Тамкин Халилзаде получил мяч на углу штрафной, ушел от нескольких защитников и прошил Доминика Ливаковича.
Счет 1:1 не изменился.
- Азербайджан набрал первые очки в отборочном цикле, но продолжает замыкать группу E.
- Хорваты лидируют в группе, но по потерянным очкам «шашечных» опережают венгры.
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