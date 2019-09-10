Сборная Россия в тяжелейшем домашнем матче одержала важнейшую победу над Казахстаном в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 – 1:0.

Единственный гол случился в самом конце встречи. После подачи Александра Головина мяч в угол скинул Марио Фернандес. Вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов коснулся мяча, но остановить его полет не смог.

Сборная России оторвалась от казахстанцев уже на восемь очков.

Национальной команде хватит пяти очков в четырех оставшихся матчах отбора, чтобы выйти на Евро-2020.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android