Eurosport
Тот самый гол Фернандеса, который довел преимущество России в борьбе за Евро до +8
Очередной важнейший гол русского бразильца.
Сборная Россия в тяжелейшем домашнем матче одержала важнейшую победу над Казахстаном в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 – 1:0.
Единственный гол случился в самом конце встречи. После подачи Александра Головина мяч в угол скинул Марио Фернандес. Вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов коснулся мяча, но остановить его полет не смог.
- Сборная России оторвалась от казахстанцев уже на восемь очков.
- Национальной команде хватит пяти очков в четырех оставшихся матчах отбора, чтобы выйти на Евро-2020.
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