Что происходит в группе I

Сборная России после шести матчей сверхуверенно занимает второе место в группе с 15 очками. Выше только непобедимые бельгийцы (18 очков из 18). В погоне за российскими футболистами находятся три команды: Казахстан (7), Кипр (7) и опустившаяся после разгрома от Бельгии на четвертое место Шотландия (6).

Какой календарь у сборной России

10 октября. Россия – Шотландия. 21.45 (время московское)

13 октября. Кипр – Россия. 19.00

16 ноября. Россия – Бельгия. 20.00

19 ноября. Сан-Марино – Россия. 22.45

Что нужно, чтобы выйти из группы

Сборной России хватит для выхода из группы пяти очков. Теоретически команда Станислава Черчесова способна обеспечить себе место на континентальном первенства уже через 2 матча в случае победы в обоих.

На крайний случай стоит помнить, что последний матч группы Россия играет с Сан-Марино. При всем уважении к почти итальянской команде – это железные 3 очка. Значит в играх с Шотландией, Кипром и Бельгией хватит двух ничьих.

Александр Головин и Артем Дзюба, сборная РоссииGetty Images

При неблагоприятном раскладе (Россия набирает 4 очка в 4 играх, а Казахстан или Кипр берут все 12 очков) в ход пойдут дополнительные показатели:

количество очков в личных встречах;

разница голов в личных встречах;

забитые мячи в личных встречах;

забитые в гостях мячи в личных встречах.

Если эти показатели окажутся равными, то в зачет пойдут еще три игровых критерия:

разница голов в матчах группового этапа;

забитые мячи в матчах группового этапа;

забитые в гостях мячи в матчах группового этапа.

Тот самый гол Фернандеса, который довел преимущество России в борьбе за Евро до +8

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