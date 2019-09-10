Сборная России превратилась в команду-семью. Станислав Черчесов максимально заморозил состав после чемпионата мира и с каждым матчем квалификации возвращает ту атмосферу, в которой игроки победили Египет, дернули Испанию и почти прошли Хорватию. Пока это работает – пять побед подряд, разница мячей 17:1, практически гарантированное место на Евро-2020.

Теперь нужно разобраться, когда это все кончится. К сожалению, такова карма сборной России, что у ее коучей все не может завершиться хорошо, а игра фатально придет к оглушительному краху.

Краткая история национальной команды последних 16 лет в 95 словах или 655 символах: тренер Ярцев прошел Уэльс с Райаном Гиггзом, наградил Евсеева коронной фразой и разругался со всеми на Евро-2004. Тренер Хиддинк победил Голландию, привел русских в полуфинал Евро-2008 и напоролся на Словению транзитом через скандал с кальяном и депутатом Беляковым.

Тренер Капелло остановил Криштиану Роналду в «Лужниках», влетел в лазеры в глазах Акинфеева и психанул из-за задержек зарплаты. Тренер Слуцкий героически вывел сборную на Евро-2016 после четырех сложных побед подряд, разбился о Словакию с Уэльсом, параллельно решал проблемы с дракой Широкова и Мамаева в спортзале и в конце концов услышал «Мы – говно» от братьев Березуцких после вылета.

Леонид Слуцкий, Россия, Евро-2016Getty Images

Каждый раз у каждого коуча все хорошо и благостно, но всегда случается что-то непредвиденное, и после крупного турнира начинаются разговоры «Сборная России по футболу снова попала в анекдоты/мемы». Команда-2018/19 переживает расцвет, но сама история подсказывает, что у нее не получится в какой-то момент тихо уступить в борьбе сильному сопернику в плей-офф. Наверняка будет некрасивая громкая смерть и слегка подзабытое ощущение «Я на 20-й минуте понимаю, что Россия проиграет».

В сборной точно читали заметки и предсказания, что Станислав Черчесов уйдет в «Спартак» после Евро-2020. Это значит, что нынешнему созыву жить меньше года – в следующем июле Стас наденет олимпийку с ромбиком, вновь обнимется с Леонидом Федуном и переедет в Тарасовку делать красно-белых чемпионами.

Больше не будет дискриминации игроков «Рубина», возможных связей национальной команды с агентом Агузаровым или невызова Чалова и Соболева по причинам, известным одному Черчесову. Но при этом не будет и магии, которая сейчас есть в сборной. Она появилась с Шотландией и чудесным Жирковым и слегка растворилась с Казахстаном, что лбу Марио Фернандеса снова пришлось спасать отечество.

Марио Фернандес, Россия – Казахстан, Евро-2020Getty Images

И вот сейчас нужно четко зафиксировать – действительно ли спасение с казахстанцами стало первым маркером надвигающегося краха или пока все не так страшно? Допустим, плохую форму Дзюбы и его медленное принятие решений можно объяснить физикой. За восемь дней он сыграл три напряженных матча (со «Спартаком» в РПЛ и еще с Шотландией), поэтому тяжелые мозги капитана сборной можно списать на усталость.

Остальные были заряжены, но выглядели все равно вареными – отсюда минимум ударов по воротам и голевых моментов, а также слабая игра в атаке до перерыва. Можно ли объяснить победу над шотландцами индивидуальным перформансом Жиркова, а неяркий матч с Казахстаном – отскоком? Считать ли эти шесть очков в квалификации Евро тренерской победой Черчесова и работающими Усами надежды или это уже абсолютная удача?

Нужно понимать, что из сборной без существенных потерь сбежал только Юрий Семин. Но он проработал 8,5 месяцев и изначально был пожарным вариантом после разбалансировки Ярцева. К сожалению, очень маленькая вероятность того, что Черчесов уйдет в «Спартак» героем России, а не человеком, провалившим все. Конечно, четвертьфинал ЧМ-2018 перевесит фейлы 2020-го, но возможные неудачи после Евро все равно погрузят национальную команду во мрак и отправят ее на перезагрузку.

Сейчас у сборной России два пути. Первый – вопреки всему сыграть на Евро достойно и с почестями проводить Стаса в «Спартак». Второй – и шансов на это чуть больше – со спокойствием «Титаника» лететь навстречу айсбергу и разбиться о какую-нибудь неочевидную команду еще на групповом этапе. Будет больно, но такова судьба русского футбола – еще ни один состав ни с одним тренером не сохранял мотивацию дольше чем на два квалификационных цикла.

Матч с Казахстаном и гол Марио Фернандеса на 89-й минуте должны глобально ответить на один вопрос – это начало конца или в этот раз впервые за 17 лет пронесет? Вся история футбола новой России намекает на то, что это лишь фантомные боли. Настоящая трагедия ждет впереди.

Россия – Казахстан – 1:0

Сборная России оторвалась на 8 очков. Что нужно команде Черчесова для выхода на Евро-2020

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