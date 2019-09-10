«Рос-си-я, Рос-си-я!» Сборная душевно похлопала с болельщиками после победы над Казахстаном
Марио и Гилерме тоже теперь настоящие русские.
После победы над Казахстаном в матче отбора на Евро-2020 сборная России подошла к фанатскому сектору.
Футболисты хлопали вместе с болельщиками под заряд «Рос-си-я, Рос-си-я!» Натурализованные бразильцы Марио Фернандес и Маринато Гилерме делали это вместе с остальными. Обоих Станислав Черчесов выпустил в стартовом составе.
- Россия победила Казахстан со счетом 1:0 благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте.
- Победа позволила команде оторваться от третьего места турнирной таблицы группы на 8 очков.
Тот самый гол Фернандеса, который довел преимущество России в борьбе за Евро до +8
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