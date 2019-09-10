Twitter

«Рос-си-я, Рос-си-я!» Сборная душевно похлопала с болельщиками после победы над Казахстаном

«Рос-си-я, Рос-си-я!» Сборная душевно похлопала с болельщиками после победы над Казахстаном
Eurosport

33 мин. назад

Марио и Гилерме тоже теперь настоящие русские.

После победы над Казахстаном в матче отбора на Евро-2020 сборная России подошла к фанатскому сектору.

Футболисты хлопали вместе с болельщиками под заряд «Рос-си-я, Рос-си-я!» Натурализованные бразильцы Марио Фернандес и Маринато Гилерме делали это вместе с остальными. Обоих Станислав Черчесов выпустил в стартовом составе.

  • Россия победила Казахстан со счетом 1:0 благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте.
  • Победа позволила команде оторваться от третьего места турнирной таблицы группы на 8 очков.

Тот самый гол Фернандеса, который довел преимущество России в борьбе за Евро до +8

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Европы: отборочные матчи

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте