Капитан сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам после победы над Казахстаном в матче отбора на Евро-2020.

«Спасибо огромное всем вам за поддержку на стадионе. Знаю, что многие смотрели игру компаниями в барах и дома. Как по мне – это самое прекрасное, что спорт, в частности футбол, нас всех объединяет. Мы тратим и испытываем эмоции, когда положительные, когда негативные. Но я вас прошу не переоценивать и не недооценивать нашу победу, так как она была непростой. Сейчас действительно очень трудно со всеми играть.

Я могу одно вам сказать, что безразличия в этой сборной точно не будет. Поэтому мы сражаемся, бьемся. Иногда получается лучше, иногда хуже. Это жизнь, это футбол. Но мы стараемся ради вас. Потому что футбол без вас – это не футбол. Спасибо всем огромное», – заявил 31-летний Дзюба.

Россия победила Казахстан со счетом 1:0 благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте.

Дзюба забил в предыдущем матче в ворота сборной Шотландии.

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