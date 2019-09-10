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Тренер сборной Косово устроил эмоциональный ад, объясняя тактический прессинг

Тренер сборной Косово устроил эмоциональный ад, объясняя тактический прессинг
Eurosport

44 мин. назад

Такого на пресс-конференциях еще не было.

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд выдал шикарную пресс-конференцию перед матчем с Англией.

Шалланд объяснял журналистам, что такое сумасшедший прессинг, и вдруг включил экспрессию, которой бы позавидовали бы обладатели «Оскара».

  • После четырех матчей сборная Косово сенсационно занимает второе место в группе A, набрав восемь очков.
  • Лидируют англичане с девятью очками.

У России все хорошо, но каждого тренера сборной ждал провал. Когда все рухнет у Черчесова?

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