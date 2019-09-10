Eurosport
Тренер сборной Косово устроил эмоциональный ад, объясняя тактический прессинг
Такого на пресс-конференциях еще не было.
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд выдал шикарную пресс-конференцию перед матчем с Англией.
Шалланд объяснял журналистам, что такое сумасшедший прессинг, и вдруг включил экспрессию, которой бы позавидовали бы обладатели «Оскара».
- После четырех матчей сборная Косово сенсационно занимает второе место в группе A, набрав восемь очков.
- Лидируют англичане с девятью очками.
У России все хорошо, но каждого тренера сборной ждал провал. Когда все рухнет у Черчесова?
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