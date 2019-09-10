Португалия разгромила Литву в матче отбора на чемпионат Европы-2020, а главным героем стал... кто бы вы думали? Конечно же он – Криштиану Роналду.

Первый мяч Роналду забил с точки – уверенно реализованный пенальти.

Подобие интриги создал Витаутас Андрюшкявичюс точным ударом головой.

Но дальше Рон за 15 минут сделал раз.

Два.

Три – оформил покер и ушел на скамейку.

Довершил разгром литовцев Вильям Карвалью.

Криш провел 160 матч за сборную, забив уже 93 мяча за национальную команду. До рекорда Али Даеи осталось 19 голов.

Португалия идет второй в группе B с семью очками.

Роналду получает 31 млн евро в год. Это больше, чем зарплатные ведомости четырех клубов Серии А

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