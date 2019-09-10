Eurosport
Роналду отгрузил шикарный покер Литве, его нужно смотреть прямо сейчас
Футбольный бог.
Португалия разгромила Литву в матче отбора на чемпионат Европы-2020, а главным героем стал... кто бы вы думали? Конечно же он – Криштиану Роналду.
Первый мяч Роналду забил с точки – уверенно реализованный пенальти.
Подобие интриги создал Витаутас Андрюшкявичюс точным ударом головой.
Но дальше Рон за 15 минут сделал раз.
Два.
Три – оформил покер и ушел на скамейку.
Довершил разгром литовцев Вильям Карвалью.
- Криш провел 160 матч за сборную, забив уже 93 мяча за национальную команду. До рекорда Али Даеи осталось 19 голов.
- Португалия идет второй в группе B с семью очками.
Роналду получает 31 млн евро в год. Это больше, чем зарплатные ведомости четырех клубов Серии А
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