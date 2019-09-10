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Роналду отгрузил шикарный покер Литве, его нужно смотреть прямо сейчас

Роналду отгрузил шикарный покер Литве, его нужно смотреть прямо сейчас
Eurosport

15 мин. назад

Футбольный бог.

Португалия разгромила Литву в матче отбора на чемпионат Европы-2020, а главным героем стал... кто бы вы думали? Конечно же он – Криштиану Роналду.

Первый мяч Роналду забил с точки – уверенно реализованный пенальти.

Подобие интриги создал Витаутас Андрюшкявичюс точным ударом головой.

Но дальше Рон за 15 минут сделал раз.

Два.

Три – оформил покер и ушел на скамейку.

Довершил разгром литовцев Вильям Карвалью.

  • Криш провел 160 матч за сборную, забив уже 93 мяча за национальную команду. До рекорда Али Даеи осталось 19 голов.
  • Португалия идет второй в группе B с семью очками.

Роналду получает 31 млн евро в год. Это больше, чем зарплатные ведомости четырех клубов Серии А

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