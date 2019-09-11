Перестрелка Англии и Косово на 8 мячей, которую команды уложили в первый час игры
Порадовали зрителей.
Сборная Англии обыграла команду Косово в очень веселом матче отбора на Евро-2020 – 5:3.
Уже на 36-й секунде Бериша весьма озадачил хозяев поля.
Но уже на восьмой минуте счет сравнял Стерлинг. Что удивительно – головой.
Прошло еще 11 минут, и Кейн завершил отличную контратаку «львов».
Счет увеличил Мергим Войвода, неудачно подставив ногу.
А затем пришло время дуплета от Санчо в самом конце тайма.
Во второй тайме сначала Бериша оформил дубль.
А на 54-й минуте Муричи реализовал пенальти.
- Англия лидирует в группе A, победив в четырех матчах из четырех.
- Косово занимает третье место, отставая от Чехии на одно очко.
Роналду отгрузил шикарный покер Литве, его нужно смотреть прямо сейчас
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте