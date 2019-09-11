Сборная Англии обыграла команду Косово в очень веселом матче отбора на Евро-2020 – 5:3.

Уже на 36-й секунде Бериша весьма озадачил хозяев поля.

Но уже на восьмой минуте счет сравнял Стерлинг. Что удивительно – головой.

Прошло еще 11 минут, и Кейн завершил отличную контратаку «львов».

Счет увеличил Мергим Войвода, неудачно подставив ногу.

А затем пришло время дуплета от Санчо в самом конце тайма.

Во второй тайме сначала Бериша оформил дубль.

А на 54-й минуте Муричи реализовал пенальти.

Англия лидирует в группе A, победив в четырех матчах из четырех.

Косово занимает третье место, отставая от Чехии на одно очко.

Роналду отгрузил шикарный покер Литве, его нужно смотреть прямо сейчас

Качай приложение Eurosport для iOS или Android