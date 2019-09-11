Twitter

Перестрелка Англии и Косово на 8 мячей, которую команды уложили в первый час игры

Перестрелка Англии и Косово на 8 мячей, которую команды уложили в первый час игры
Eurosport

31 мин. назад

Порадовали зрителей.

Сборная Англии обыграла команду Косово в очень веселом матче отбора на Евро-2020 – 5:3.

Уже на 36-й секунде Бериша весьма озадачил хозяев поля.

Но уже на восьмой минуте счет сравнял Стерлинг. Что удивительно – головой.

Прошло еще 11 минут, и Кейн завершил отличную контратаку «львов».

Счет увеличил Мергим Войвода, неудачно подставив ногу.

А затем пришло время дуплета от Санчо в самом конце тайма.

Во второй тайме сначала Бериша оформил дубль.

А на 54-й минуте Муричи реализовал пенальти.

  • Англия лидирует в группе A, победив в четырех матчах из четырех.
  • Косово занимает третье место, отставая от Чехии на одно очко.

Роналду отгрузил шикарный покер Литве, его нужно смотреть прямо сейчас

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Европы: отборочные матчи

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте