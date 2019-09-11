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Робби Кин попросил Роналду не бить его рекорд по голам в отборе Евро. Криш сделал это за один матч
Лучше бы не просил.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, оформивший покер в составе сборной Португалии в матче против Литвы (5:1), стал самым результативным футболистом в истории отборочного этапа чемпионата Европы.
Роналду провел за сборную 159 матчей и забил 93 мяча, 24 из которых пришлись на отборочный этап ЧЕ. До португальца рекорд удерживал ирландец Робби Кин, на чьем счету 23 мяча.
- Ранее Кин попросил Роналду не бить его рекорд. Криш не послушался и сделал это за один матч.
- Видео покера Роналду в ворота Литвы можно посмотреть тут.
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