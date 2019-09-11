Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, оформивший покер в составе сборной Португалии в матче против Литвы (5:1), стал самым результативным футболистом в истории отборочного этапа чемпионата Европы.

Роналду провел за сборную 159 матчей и забил 93 мяча, 24 из которых пришлись на отборочный этап ЧЕ. До португальца рекорд удерживал ирландец Робби Кин, на чьем счету 23 мяча.

Ранее Кин попросил Роналду не бить его рекорд. Криш не послушался и сделал это за один матч.

Видео покера Роналду в ворота Литвы можно посмотреть тут.

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