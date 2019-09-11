Getty Images
Сантуш: «Криштиану – лучший в мире. Сегодня он предоставил ясное и однозначное доказательство»
Фанаты другого известного всем игрока с этим не согласятся.
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал нападающего Криштиану Роналду лучшим игроком в мире.
«Криштиану – лучший в мире. Сегодня он предъявил ясное и однозначное доказательство», – приводит слова Сантуша A Bola.
- В отборочном матче Евро-2020 против сборной Литвы Роналду оформил покер, а его команда выиграла со счетом 5:1.
- Благодаря четырем голам в ворота прибалтов Криш стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров Евро.
Роналду отгрузил шикарный покер Литве, его нужно смотреть прямо сейчас
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте