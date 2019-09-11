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Сантуш: «Криштиану – лучший в мире. Сегодня он предоставил ясное и однозначное доказательство»

Сантуш: «Криштиану – лучший в мире. Сегодня он предоставил ясное и однозначное доказательство»
Eurosport

29 мин. назад

Фанаты другого известного всем игрока с этим не согласятся.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал нападающего Криштиану Роналду лучшим игроком в мире.

«Криштиану – лучший в мире. Сегодня он предъявил ясное и однозначное доказательство», – приводит слова Сантуша A Bola.

  • В отборочном матче Евро-2020 против сборной Литвы Роналду оформил покер, а его команда выиграла со счетом 5:1.
  • Благодаря четырем голам в ворота прибалтов Криш стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров Евро.

Роналду отгрузил шикарный покер Литве, его нужно смотреть прямо сейчас

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