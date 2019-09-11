Девушка капитана сборной Португалии Джорджина Родригес опубликовала видео, на котором дети футболиста наблюдают за его игрой в национальной команде.

«Победитель, уникальный, неподражаемый, неудержимый! Моя любовь! Мы любим тебя, Криштиану, и гордимся тобой. По голу на каждого ребенка», – написала Джорджина.

Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы в матче отбора к Евро-2020, пятый мяч забил Вильям Карвалью.

У Криштиану четверо детей: Криштиану-младший и близнецы Ева и Матеу рождены суррогатной матерью, Алана Мартина – дочь от Джорджины Родригес.

Робби Кин попросил Роналду не бить его рекорд по голам в отборе Евро. Криш сделал это за один матч

Качай приложение Eurosport для iOS или Android