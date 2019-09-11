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«По голу на каждого ребенка». Джорджина показала, как дети Роналду радуются его покеру

«По голу на каждого ребенка». Джорджина показала, как дети Роналду радуются его покеру
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

У Криша отличная семья.

Девушка капитана сборной Португалии Джорджина Родригес опубликовала видео, на котором дети футболиста наблюдают за его игрой в национальной команде.

«Победитель, уникальный, неподражаемый, неудержимый! Моя любовь! Мы любим тебя, Криштиану, и гордимся тобой. По голу на каждого ребенка», – написала Джорджина.

  • Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы в матче отбора к Евро-2020, пятый мяч забил Вильям Карвалью.
  • У Криштиану четверо детей: Криштиану-младший и близнецы Ева и Матеу рождены суррогатной матерью, Алана Мартина – дочь от Джорджины Родригес.

Робби Кин попросил Роналду не бить его рекорд по голам в отборе Евро. Криш сделал это за один матч

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