Президент мюнхенского клуба Уле Хёнесс пригрозил сборной Германии бойкотом.

После недавней международной паузы Марк-Андре тер Штеген выразил разочарование от того, что совсем не играет за национальную команду, и тогда Йоахим Лёв пообещал предоставить шанс киперу «Барселоны». В последние недели появились слухи, что один из ближайших матчей сборной Тер Штеген начнет с первых минут.

На пресс конференции Хёнесса спросили о том, что он думает о возможном изменении статуса Нойера в национальной команде. «Мы перестанем отпускать своих игроков в сборную раньше, чем Мануэль потеряет статус первого номера. Мы не приемлем подобное, и Лев нас услышит», – цитирует Уле Sport Bild.

Хёнесс не будет баллотироваться на новый президентский срок в «Баварии».

Выборы пройдут в ноябре.

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