Getty Images
Дзюба, Лунев, Жемалетдинов и Чистяков попали в состав России на матчи с Шотландией и Кипром
Ого, новички в сборной, что это со СуперСтасом?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (все – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).
- Рифат Жемалетдинов из «Локомотива» и Дмитрий Чистяков из «Ростова» впервые вызваны в состав национальной команды.
- Россия сыграет с Шотландией в «Лужниках» 10 октября, а с Кипром – на выезде 13 октября.
Черчесов не вызвал в сборную России лучшего бомбардира РПЛ. Тренер прав и логичен