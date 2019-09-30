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Дзюба, Лунев, Жемалетдинов и Чистяков попали в состав России на матчи с Шотландией и Кипром

Дзюба, Лунев, Жемалетдинов и Чистяков попали в состав России на матчи с Шотландией и Кипром
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

Вратари: Маринато ГилермеЛокомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей ПетровКраснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (все – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис ЧерышевВаленсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

  • Рифат Жемалетдинов из «Локомотива» и Дмитрий Чистяков из «Ростова» впервые вызваны в состав национальной команды.
  • Россия сыграет с Шотландией в «Лужниках» 10 октября, а с Кипром – на выезде 13 октября.

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