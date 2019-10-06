Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в расположение сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Шотландии и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соболев заменит в составе национальной команды нападающего «Локомотива» Федора Смолова, получившего травму в матче 12-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (2:1).

Соболев – лучший бомбардир чемпионата страны с 10 мячами. Он впервые получил вызов в сборную России.

Ранее в сборную России вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова («Локомотив») и Романа Зобнина («Спартак») были вызваны Владислав Игнатьев («Локомотив») и Павел Могилевец («Рубин»).

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