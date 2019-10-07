Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов страйкера «Крыльев Советов» Александра Соболева на отборочные матчи Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

«Мы за ним следили все это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно.

Соболев сейчас здесь. Заслуженно. Вчера вечером поговорили и с ним, и с Чистяковым. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не что он сюда вызван по просьбам трудящихся», – приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Матч сборной России против сборной Шотландии пройдет 10 октября, против сборной Кипра – 13 октября.

Соболев вместе с Эльдором Шомуродовым из «Ростова» возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ. На счету нападающих по 10 мячей.

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