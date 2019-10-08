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Россия сокрушит Кипр, Исландия забьет Франции хотя бы один. Ставки на матчи квалификации ЧЕ

Россия сокрушит Кипр, Исландия забьет Франции хотя бы один. Ставки на матчи квалификации ЧЕ
Евгений Коростелев

Вчера в 12:24Обновлено 32 мин. назад

А еще Испания развлечется с Норвегией.

Словакия – Уэльс (10 октября, 21:45)

Ставка: хозяева победят с форой (0) за 1,74

Уэльс победил соперника дома в первом круге, но тот результат абсолютно не отразил происходящее на поле: гости были лучше, активнее и опаснее, а исход решил гол Джеймса после дикой ошибки защитника на пятой минуте. То поражение случилось в начале отбора и глобально ничего не изменило, потому что сейчас Словакия занимает второе место и имеет отличные шансы выйти на ЧЕ даже с первой позиции.

Но еще одна неудача в матче против того же соперника может стать фатальной: Уэльс сравняется со словаками по очкам и обойдет по дополнительным показателям, у Хорватии и Венгрии будут игры в запасе и шанс сместить Гамшика с друзьями на четвертое место. Сборной Гапала придется порваться на части, чтобы как минимум не проиграть – домашняя атмосфера и состав позволят выжать из матча максимум.

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Исландия – Франция (11 октября, 21:45)

Ставка: исландцы забьют за 1,82

Биркир Бьярнасон (сборная Исландии)

Биркир Бьярнасон (сборная Исландии)Getty Images

Исландия перед матчем против Франции попала в жестокое положение: поражение окончательно лишит команду шансов квалифицироваться на Евро, ничья – сильно осложнит ситуацию. По-хорошему, нужно побеждать и надеяться на неудачу Турции в матче с Албанией – волшебный расклад. Но в первое верится даже больше, чем во второе.

Скандинавы в последних матчах играли очень мощно, победили Турцию и лишили ее единоличного лидерства, забивали в четырех последних встречах и в пяти из шести отбора. Франция – единственная команда, которая не поддалась, но и ей пора сдаться. Чемпионы мира остались без Льориса и Умтити, Варан много ошибается в «Реале», Лангле – в «Барсе». Суммарно проблемы в обороне и состояние оставшихся игроков помогут исландцам, подгоняемым переполненным стадионом, забить хотя бы один мяч.

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Норвегия – Испания (12 октября, 21:45)

Ставка: Испания победит с форой «минус один» за 1,8

Красная фурия – одна из четырех команд наравне с Англией, Италией и Бельгией, которая набрала максимум очков в квалификации и ни разу не напрягалась. Самым сложным получился первый матч против Норвегии, но лишь по счету и обстоятельствам – победу на 73-й минуте принес ударом с пенальти Рамос (2:1).

При этом игра развивалась так, что итоговый счет мог быть двузначным – хозяева обстучали каркас соперника и в общей сложности нанесли по воротам 26 ударов при десяти в створ. Предстоящий матч будет развиваться похожим образом, но голов должно быть сильно больше – лидеры испанской сборной заряжены и бодры, а выполненные задачи (сборная почти квалифицировалась на Евро) никогда не были поводом играть вполсилы.

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Кипр – Россия (13 октября, 13:00)

Ставка: Россия забьет два и больше мяча за 1,72

Артем Дзюба, Александр Головин и Ильзат Ахметов на тренировке сборной России

Артем Дзюба, Александр Головин и Ильзат Ахметов на тренировке сборной РоссииGetty Images

Команда Черчесова находится в полутора шагах от заслуженного выхода на Евро. Основные соперники нокаутированы, впереди только Бельгия, да и ту при определенных раскладах можно достать – чисто ради самоудовлетворения и рейтинговых баллов. Поэтому оставшиеся четыре матча превратились в формальные – можно наиграть состав, дать шанс новичкам и делать вообще все что захочется.

Футболисты и так почти не мучаются от ответственности, а теперь окончательно перестанут – в такой ситуации любая команда играет легче и продуктивнее. Это обязательно проявится в матче на Кипре: к тому моменту квалификация на Евро будет оформлена официально, поездка станет туристической, соперник подходящего уровня. Помните, сколько не забили островитянам Дзюба и остальные в домашнем матче? Теперь пощады ждать не стоит.

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А еще:

Румыния обломала любителей ставок в последнем матче отбора, забив дома всего один мяч в ворота Мальты. Теперь им придется исправиться, потому что вторую минимальную победу над карликовым соперником подряд никто не поймет. К счастью, Фарерские острова на уровень хуже мальтийцев, так что выполнить норму и оформить фору «минус 1,5» за коф 1,78 гостям не составит труда. По ссылке – шанс заработать на этом матче.

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