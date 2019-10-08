Ставка: хозяева победят с форой (0) за 1,74

Уэльс победил соперника дома в первом круге, но тот результат абсолютно не отразил происходящее на поле: гости были лучше, активнее и опаснее, а исход решил гол Джеймса после дикой ошибки защитника на пятой минуте. То поражение случилось в начале отбора и глобально ничего не изменило, потому что сейчас Словакия занимает второе место и имеет отличные шансы выйти на ЧЕ даже с первой позиции.

Но еще одна неудача в матче против того же соперника может стать фатальной: Уэльс сравняется со словаками по очкам и обойдет по дополнительным показателям, у Хорватии и Венгрии будут игры в запасе и шанс сместить Гамшика с друзьями на четвертое место. Сборной Гапала придется порваться на части, чтобы как минимум не проиграть – домашняя атмосфера и состав позволят выжать из матча максимум.

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Ставка: исландцы забьют за 1,82

Биркир Бьярнасон (сборная Исландии)Getty Images

Исландия перед матчем против Франции попала в жестокое положение: поражение окончательно лишит команду шансов квалифицироваться на Евро, ничья – сильно осложнит ситуацию. По-хорошему, нужно побеждать и надеяться на неудачу Турции в матче с Албанией – волшебный расклад. Но в первое верится даже больше, чем во второе.

Скандинавы в последних матчах играли очень мощно, победили Турцию и лишили ее единоличного лидерства, забивали в четырех последних встречах и в пяти из шести отбора. Франция – единственная команда, которая не поддалась, но и ей пора сдаться. Чемпионы мира остались без Льориса и Умтити, Варан много ошибается в «Реале», Лангле – в «Барсе». Суммарно проблемы в обороне и состояние оставшихся игроков помогут исландцам, подгоняемым переполненным стадионом, забить хотя бы один мяч.

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Ставка: Испания победит с форой «минус один» за 1,8

Красная фурия – одна из четырех команд наравне с Англией, Италией и Бельгией, которая набрала максимум очков в квалификации и ни разу не напрягалась. Самым сложным получился первый матч против Норвегии, но лишь по счету и обстоятельствам – победу на 73-й минуте принес ударом с пенальти Рамос (2:1).

При этом игра развивалась так, что итоговый счет мог быть двузначным – хозяева обстучали каркас соперника и в общей сложности нанесли по воротам 26 ударов при десяти в створ. Предстоящий матч будет развиваться похожим образом, но голов должно быть сильно больше – лидеры испанской сборной заряжены и бодры, а выполненные задачи (сборная почти квалифицировалась на Евро) никогда не были поводом играть вполсилы.

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Ставка: Россия забьет два и больше мяча за 1,72

Артем Дзюба, Александр Головин и Ильзат Ахметов на тренировке сборной РоссииGetty Images

Команда Черчесова находится в полутора шагах от заслуженного выхода на Евро. Основные соперники нокаутированы, впереди только Бельгия, да и ту при определенных раскладах можно достать – чисто ради самоудовлетворения и рейтинговых баллов. Поэтому оставшиеся четыре матча превратились в формальные – можно наиграть состав, дать шанс новичкам и делать вообще все что захочется.

Футболисты и так почти не мучаются от ответственности, а теперь окончательно перестанут – в такой ситуации любая команда играет легче и продуктивнее. Это обязательно проявится в матче на Кипре: к тому моменту квалификация на Евро будет оформлена официально, поездка станет туристической, соперник подходящего уровня. Помните, сколько не забили островитянам Дзюба и остальные в домашнем матче? Теперь пощады ждать не стоит.

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А еще:

Румыния обломала любителей ставок в последнем матче отбора, забив дома всего один мяч в ворота Мальты. Теперь им придется исправиться, потому что вторую минимальную победу над карликовым соперником подряд никто не поймет. К счастью, Фарерские острова на уровень хуже мальтийцев, так что выполнить норму и оформить фору «минус 1,5» за коф 1,78 гостям не составит труда. По ссылке – шанс заработать на этом матче.

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