Капитан сборной России Артем Дзюба трогательно сфотографировался с юной болельщицей.

Перед отборочными матчами к Евро-2020 31-летний Дзюба общался с фанатами, и молодая женщина попросила его сфотографироваться с его маленькой дочерью. Артем взял девочку на руки и несколько раз подбросил в воздух. «Маленькая принцесса», – подписал он публикацию. «Не зря же чемпионат мира смотрела?» – радовалась мама девочки.

Завтра, 10 октября, сборная России сыграет с Шотландией.

Россия уверенно занимает второе место в группе I, уступая только Бельгии.

Дзюба здесь не изгоняет дьявола, а объясняет судье, как уворачиваться от мяча

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