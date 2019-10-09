«Маленькая принцесса». Дзюба трогательно сфотографировался с юной болельщицей
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Капитан сборной России Артем Дзюба трогательно сфотографировался с юной болельщицей.
Перед отборочными матчами к Евро-2020 31-летний Дзюба общался с фанатами, и молодая женщина попросила его сфотографироваться с его маленькой дочерью. Артем взял девочку на руки и несколько раз подбросил в воздух. «Маленькая принцесса», – подписал он публикацию. «Не зря же чемпионат мира смотрела?» – радовалась мама девочки.
- Завтра, 10 октября, сборная России сыграет с Шотландией.
- Россия уверенно занимает второе место в группе I, уступая только Бельгии.
Дзюба здесь не изгоняет дьявола, а объясняет судье, как уворачиваться от мяча
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