Бывший тренер сборной Шотландии по футболу Крейг Браун рассказал, как летел из России в качестве заключенного.

Браун посещал Москву ради трехдневной встречи перед квалификацией на Евро-1996 вместе с начальником охраны федерации футбола Шотландии Вилли Макдугаллом. Перед обратным полетом президент РФС настоял, чтобы они прошли на посадку в самолет без очереди, но это вызвало гнев жены российского дипломата, у которой был билет на тот же рейс.

Макдугалл проявил креатив и заявил: «Я полицейский из Глазго, а это мой заключенный». «Она сделала два шага назад и позволила нам пройти вперед», – цитирует 79-ленего Брауна BBC.

Завтра, 10 октября, сборные России и Шотландии сыграют в рамках отбора на Евро-2020.

Браун возглавлял национальную команду с 1993 года по 2001-й.

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