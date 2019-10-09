Уже 10 октября Россия может отпраздновать выход на Евро. Расклад очень простой: надо победить Шотландцев и надеяться, что Кипр и Казахстан распишут ничью. Очень вероятно, учитывая, что в первом круге все именно так и произошло.

Поражение или ничья не позволят России загулять заранее – отрыв от Казахстана и Кипра составляет восемь очков. Очень велика вероятность, что все решится если не в «Лужниках», то на Кипре. Лучше не откладывать шампанское.

Кто посмотрит матч по ТВ

У Черчесова достаточно проблем. В центре поля не будет давно травмированного Газинского, а еще Зобнина, который недавно получил повреждение. Не вызваны братья Миранчуки, Жемалетдинов и Смолов травмировались в последних матчах «Локо» и уступили места другим.

Всего в составе Черчесова шесть футболистов, которые еще не играли за главную команду: Чистяков, Соболев, Комличенко, Бакаев, Караваев и Беляев. Первые двое получили дебютный вызов в сборную.

Когда-нибудь тренер шотландцев Стив Кларк соберет нормальный состав, но вряд ли в этом веке. Регулярные проблемы с травмами вынуждают коуча экспериментировать. Дошло до того, что защитник Лиам Купер дебютировал за команду в игре с Россией, а теперь уступил место другому новичку.

Главные проблемы в атаке, где не осталось ни одного живого страйкера. Кларк вынуждено обратился в шотландский пердив, где откопал Шэнкленда – парень оформил 13+2 за восемь игр «Данди Юнайтед».

Но главное, что надо знать про состав шотландцев, это наличие Робертсона, Снодграсса, Хэнли, Форреста и Фрейзера. Тирни не приехал из-за травмы, Мактомини не сыграет из-за дисквалификации.

Эндрю Робертсон, сборная ШотландииGetty Images

Форма

У России все в порядке – пять побед в шести отборочных матчах. Черчесов идет без осечек, учитывая, что очков в Бельгии никто не ждал. Единственное, что напрягло – вялая игра с Казахстаном, который одиннадцатью игроками заперся в штрафной. От неприятностей команду на 89-й минуте спас Фернандес.

У Шотландии в этом отборе все мрачно: три поражения подряд с общим счетом 1:9. Кельты не пропустили только от Сан-Марино и уступают в таблице даже Казахстану с Кипром.

Кто что сказал

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «В нашей группе все впереди, потому что нам предстоит еще четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Что касается шотландцев, то мы готовимся к хорошему, ответственному матчу. Хотелось бы говорить про свою команду, а не про соперника. Пусть свою сборную охарактеризует мой коллега».

Стив Кларк, главный тренер сборной Шотландии: «Дзюба сказал, что шотландские журналисты зря нас критикуют? Мы буквально только что говорили на эту тему в раздевалке. Мне очень понравился его комментарий. Он прав, особенно в части сравнений наших сборных. До ЧМ в России была похожая ситуация, болельщики не очень-то верили в сборную. Российская команда переломила ситуацию. Надеемся, что нам удастся сделать то же самое». («СЭ»)

Лицом к лицу

Россия, включая матчи СССР, ни разу не проигрывала Шотландии (4 победы и 3 ничьи).

Шотландия приедет в Россию впервые за 24 года. Последний визит в Москву завершился вничью – 0:0.

Россия выиграла 9 из 10 последних отборочных матчей.

Шотландия проиграла 3 последних матча с общим счетом 1:9. Четыре поражения подряд случались с кельтами лишь в 2004-м.

У Шотландии нет ни одного футболиста, забившего в этом отборе больше одного мяча.

Только Испания больше била по воротам в этом отборе, чем Россия – 145 против 133.

В квалификации Дзюба забил 6 мячей. Он второй после Захави из Израиля (9).

Артем Дзюба, сборная РоссииGetty Images

Люди в черном

Судить матч будет датчанин Якоб Келет. В 2019-м 39-летний рефери отработал на одной игре отбора: при нем Босния разобралась с Арменией (2:1).

В основном Якоб трудится на матчах датского чемпионата (+ одна игра в Суперлиге Греции). За 10 месяцев у Келета накопилось четыре матча в еврокубках: три в Лиге Европы и одна в ранней квалификации ЛЧ.

В центре внимания

Герой

Все внимание шотландцев будет обращено на Дзюбу: и журналисты, и болельщики, и футболисты приклеятся к Артему. Это станет отличным отвлекающим маневром для атаки Черчесова – оборона кельтов не так крута, чтобы успевать везде. Перспективный шанс для флангов: если против Ионова выйдет звездный Робертсон, то против Черышева кто-то вам неизвестный.

Если Денис воспользуется освободившимися зонами, то сделает результат. Тем более что после матча с Казахстаном он выпилил за «Валенсию» 1+1, включая ассист на «Камп Ноу».

Букмекеры согласны, что у Черышева хорошие шансы стать MVP матча – он делит третье место с Форрестом (7,80). Лучшие котировки только у Дзюбы (5,80) и Головина (6,80).

Денис ЧерышевGetty Images

Неудачник

Проблемы с травмами вынуждают Кларка постоянно вызывать новых людей. Предсказать состав Шотландии абсолютно нереально, потому что там слишком много новичков. Конечно, о сыгранности речи не идет – кто-то из центральных защитников несколько раз за матч опустит виноватый взгляд.

Победа России: 1,52

Ничья: 4,35

Победа Шотландии: 7,30

Россия не выиграет в одном из таймов за 1,20

Конечно, шотландцы не так сильны, но они и не сопляки, которых можно размазать по подошве. Шотландцы будут много обороняться, а мы помним, как Россия страдает против автобусов (1:0 в домашних матчах с Кипром и Казахстаном).

Островитяне выберут такой же стиль в расчете на быстрые контратаки. Но если у Казахстана и Кипра банально некому было убегать, то у кельтов масса шустриков. Это не позволит России сконцентрироваться исключительно на атаке. Один из таймов команда Черчесова потратит либо на взлом автобуса, либо на удержание преимущества.

Забьет только одна команда за 1,93

За гол России говорит много факторов: домашний стадион, здоровый Дзюба, ноль матчей в отборе без забитых мячей. Будет максимально душно и неприятно, но один голик хозяева точно вдавят. Тем более что островитяне лишь раз сохранили ворота в неприкосновенности – в игре с лилипутами из Сан-Марино.

Шотландия теряется при организованном сопернике: не забили в двух матчах Бельгии, не пробили Казахстан. За гол в домашнем матче кельты должны благодарить щедрого Гилерме. Шотландцы будут колоть на контрухах, но вряд ли способны на большее.

Райан Фрейзер, Джон Макгинн и Марио Фернандес в матче Шотландия – РоссияGetty Images

Комличенко не выйдет на поле за 1,50

Черчесов неохотно использует новичков даже в товарищеских матчах – усатый коуч предпочитает проверенных бойцов и полное взаимопонимание. Сейчас в распоряжении Стаса три однотипных форварда, способных побороться, попрыгать и потолкаться.

Первым выбором, конечно, станет Дзюба. Замена Артема случится только при очень комфортном счете или травме зенитовца. Если кто встанет с лавки, так это Соболев. Александр в прекрасной форме + он намного ближе – кто-то вообще следит, что там у Комличенко в простенькой Чехии? Черчесов не любит риск, поэтому выход Соболева, который на виду, будет логичнее. Хотя и его шансы на дебют невелики.

Все голы влетят из штрафной за 1,36

Шотландцам даже дома не удалось задавить Россию – при переполненных «Лужниках» русские футболисты этого тем более не допустят. Британцы сделают ставку на контратаки (нет смысла лупить издали) и стандарты.

Сборная России предпочитает долбить соперника через скидки Дзюбы или прострелы с флангов. Из-за штрафной регулярно мочит только Головин, но вы помните, когда он последний раз попадал? Черчесов предпочитает душить соперника, поэтому дальние удары будут скорее импровизацией.

Ориентировочные составы

Россия

Шотландия

Где смотреть

Встречу покажет Первый канал в 21:45 (мск). Если у вас нет ящика или ноутбука, то добро пожаловать на текстовой онлайн-трансляции Eurosport.ru в тоже время.

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Когда Россия оформит путевку на Евро? Опрос 4 голосов После игры с Шотландией После игры с Кипром Позже Не оформит

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