Четвероклассник из Красноярского края Прохор Ильиных выведет на поле рефери матча Россия – Шотландия.

Мальчик стал известен после того, как его попытались отстранить от занятий в школе. Причиной стало то, что он скопировал прическу кумира – Златана Ибрагимовича. За парня вступился местный министр образования, и он снова смог посещать уроки, но на этом история не закончилась.

Телеграм-канал Baza сообщает, что Прохор появится на сегодняшнем матче отбра к Евро-2020 в «Лужниках». Ильиных выведет на поле судью встречи Якоба Кехлета.

Россия идет на втором месте в группе I.

Первая – Бельгия.

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