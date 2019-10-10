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Школьник, которого гнобили за прическу под Ибру, выведет на поле судью матча Россия – Шотландия
История Прохора добралась и до сборной.
Четвероклассник из Красноярского края Прохор Ильиных выведет на поле рефери матча Россия – Шотландия.
Мальчик стал известен после того, как его попытались отстранить от занятий в школе. Причиной стало то, что он скопировал прическу кумира – Златана Ибрагимовича. За парня вступился местный министр образования, и он снова смог посещать уроки, но на этом история не закончилась.
Телеграм-канал Baza сообщает, что Прохор появится на сегодняшнем матче отбра к Евро-2020 в «Лужниках». Ильиных выведет на поле судью встречи Якоба Кехлета.
- Россия идет на втором месте в группе I.
- Первая – Бельгия.
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