10 лет назад сборная России не вышла на ЧМ. Виноваты не только кальяны

Триумфальный Евро-2008 натурально свел Россию с ума. Никто не вспоминал про 1:7 от испанцев, зато люди пересматривали матч с Голландией, клубы складировали запросы из Европы (уехал только СуперПав), а футболисты наслаждались статусом народных героев. К примеру, один игрок, отбегавший на чемпионате ровно ноль минут, обмывал бронзовую медаль целых две недели – ровно столько длился его запой.

Сборная России на Евро-2008Getty Images

После Евро сборная сгоняла вничью (1:1) товарняк с Нидерландами. «Этот результат доказывает, что матч в Базеле – не случайность. Мы – команда европейского уровня», – примерно такой тон выбрали журналисты перед стартом отбора на ЧМ-2010. Впервые за всю историю русского футбола сборную перестали троллить в КВН, Comedy Club и других юмористических шоу – наоборот, ребят звали туда гостями и заслуженно респектовали.

Болеть за Россию стало модно, Андрей Аршавин превратился в главного спортсмена страны, а Гуса Хиддинка воспринимали как натурального волшебника. «Что он сделал из наших деревяшек!» – добродушно восхищались те, кто застал сборную Бориса Игнатьева или Георгия Ярцева. Самое главное, что парни и сами поверили в себя и перестали воспринимать вызовы в сборную как приглашение на казнь. «Мне хочется приезжать туда, у нас отличная атмосфера», – признавался тот же Аршавин, который не стал бы врать и заискивать перед Гусом.

Характерно, что весь отбор на чемпионат мира в ЮАР команда провела предельно собранно. Дважды дернули Уэльс с молодым Бэйлом, красиво разгромили Финляндию (3:0 и 3:0 с шедеврами Шавы) и даже ничего не потеряли с Лихтенштейном. Подвело лишь то, что в группе с Россией оказалась Германия – серебряный призер Евро и одна из самых перспективных сборных Европы. Первый матч (осень-2008, выезд в Дортмунд) наши проиграли, но после тех 1:2 игроков хвалили так, словно они как минимум скатали вничью. Все дело в том, что второй тайм был объективно классным: сначала Аршавин сократил разрыв, а потом 18-летний Дзага влепил по штанге.

Мирослав Клозе забил сборной РоссииGetty Images

Ответную игру на федеральном ТВ анонсировали как матч года – страна верила, что мы правда можем грохнуть немцев. К тому моменту (октябрь-2009) Пав уже освоился в «Тоттенхэме», Погребняк переехал в Германию, Жирков подписался в «Челси», а капитан Аршавин оформил покер на «Энфилде». Игроков уважали, ценили и любили – на трибунах развернулся баннер в стиле «Родина-мать зовет», а фанаты ждали ремейка матча с Англией. Но его не случилось: немцы повели еще в первом тайме (спасибо Клозе) и сохранили эти 1:0 до финала. Их не смутило ни удаление Боатенга, ни реактивные забеги Быстрова – Йоахим Лев сыграл по счету и успешно квалифицировался в ЮАР.

Главный эксперт Eurosport.ru по части немецкого футбола Михаил Бирюков так проанализировал этот результат:

– Между Евро-2008 и ЧМ-2010 Германия была жутко уязвима, и это был подходящий момент, чтобы ее ударить. После финала с Испанией Йоахим Лев пришел к идее кардинально нового футбола, и отбор к ЧМ-2010 потратил на ее воплощение. Но что такое Германия в 2009-м? Это примитивный Швайнштайгер на фланге, статичный центр обороны с вялым Метцельдером, ворота без Нойера и его революционных выходов, а еще возрастной и безыдейный центр поля во главе с увядающим Баллаком, которого Лев боялся выгнать. Поэтому отличные (но безрезультатные) игры против немцев не стоило воспринимать показателем крутизны – кажется, даже сборная России провела те квалы увереннее в себе. Чего не хватило нашим? Думаю, достойного капитана: эгоизм, характер и голос Андрея Аршавина не подходили для серьезных разговоров и подзатыльников в раздевалке.

***

Уже после матча с немцами опытные репортеры (например, Игорь Рабинер) понимали, что сборной не хватает характера – на фоне всеобщего обожания проявилась явная самоуспокоенность. С немцами действительно играли неплохо и достойно, но никто не выдал сверхусилий, чтобы попасть в ЮАР без стресса в стыках. К тому же после Германии Россия скатала курортную ничейку с Азербайджаном и окончательно расслабилась.

Сергей Игнашевич в матче против сборной АзербайджанаGetty Images

Сборная Словении считалась отличным жребием. Минимум европейских звезд и никакого опыта больших турниров – очевидно, полуфиналисты Евро должны были спокойно перешагивать через этих андердогов. В победе над словенцами тогда не сомневался, кажется, вообще никто.

Тот же Георгий Черданцев, который комментировал домашнюю игру, уже тогда запустил карьеру великого прогнозиста. При счете 2:0 в пользу России он завопил, что Словения едет домой, а мы – в Африку. И тут наши почему-то встали. В итоге сначала Печник сократил разрыв на добивании, а потом гости вообще могли сравнять. Перед Марибором стало откровенно тревожно.

Все, что произошло дальше, незабываемо. Трагические 0:1 в Словении, пунцовое лицо Хиддинка, знаменитое расследование о кальянах, попытки опротестовать результат из-за ножа, который прилетел в Акинфеева – к сожалению, ноябрь-2009 стал одним из самых разочаровывающих месяцев в истории сборной. Поколение, подарившее России чудо на Евро, нелепо пролетело мимо чемпионата мира.

Но кальяны ни при чем. Виноват менталитет: люди, которых так долго, виртуозно и заливисто хвалили, не смогли собраться в решающий момент. Уже тогда стало ясно – хейт максимально полезен для сборной. Так что Дзюба, который возмущался из-за негатива вокруг сборной перед ЧМ-2018, должен быть благодарен фанатам и журналистам – именно они зарядили команду на попадание в восьмерку главных сборных планеты. Теперь главное, чтобы ребят не расслабила та любовь, которая досталась им после домашнего чемпионата мира. Облажаться нельзя ни сейчас, ни на Евро-2020.

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