Первый тайм сборная России провела с громадным преимуществом, которое не вылилось в голы. Во втором тайме все пошло намного лучше.

На 58-й минуте Кудряшов заработал угловой. Головин исполнил отличный навес, а Дзюба выиграл борьбу у защитника Шотландии и отправил мяч в сетку. Дальше было проще: голы забили Оздоев, Дзюба и Головин – 4:0.

13 октября Россия на выезде сыграет с Кипром. Там команда Черчесова может оформить выход на Евро.

В активе России стало 18 очков – для путевки на Евро хватит ничьей с Кипром.

Бельгия набрала 21 очко и досрочно отобралась на чемпионат Европы.

10 лет назад сборная России не вышла на ЧМ. Виноваты не только кальяны

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