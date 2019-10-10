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Россия уничтожила Шотландию, у Дзюбы 2+1

Россия уничтожила Шотландию, у Дзюбы 2+1
Eurosport

1 час назад

До Евро остался один шаг.

Первый тайм сборная России провела с громадным преимуществом, которое не вылилось в голы. Во втором тайме все пошло намного лучше.

На 58-й минуте Кудряшов заработал угловой. Головин исполнил отличный навес, а Дзюба выиграл борьбу у защитника Шотландии и отправил мяч в сетку. Дальше было проще: голы забили Оздоев, Дзюба и Головин – 4:0.

  • 13 октября Россия на выезде сыграет с Кипром. Там команда Черчесова может оформить выход на Евро.
  • В активе России стало 18 очков – для путевки на Евро хватит ничьей с Кипром.
  • Бельгия набрала 21 очко и досрочно отобралась на чемпионат Европы.

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