Сборная России разгромила шотландцев в матче отбора на Евро-2020. Игра проходила в «Лужниках».

Первый тайм получился безголевым, но затем команда Станислава Черчесова серьезно взялась за дело. На 57-й минуте счет открыл капитан Артем Дзюба: Александр Головин подал угловой, а Дзюба красивейшим ударом перевел мяч в девятку.

Через три минуты сотворил шедевр Магомед Оздоев – он божественно выстрелил с 30 метров и привел в восторг всех, кроме сборной Шотландии.

На 70-й снова проявил себя неудержимый Дзюба. Мяч во вратарскую ему скинул Марио Фернандес. Артем поборолся с защитниками и переиграл их.

Разгром завершил Головин, а Дзюба показал себя как распасовщика. Артем и Саша исполнили двойную стенку, и Головину оставалось забить четвертый.

У 31-летнего Дзюбы – восемь голов в семи матчах.

Россия квалифицируется на Евро-2020, если 13 октября сыграет вничью с Кипром.

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