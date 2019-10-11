Сборная России могла выйти на Евро-2020 после матча с Шотландией, но празднование откладывается, несмотря на разгромную победу (4:0). Матч между Кипром и Казахстаном завершился не так, как нужно – киприоты взяли три очка (2:1) и дали России отсрочку от Евро.

Сколько очков осталось набрать?

Россия оформит выход на Евро уже 13 октября, если наберет одно очко в матче с Кипром. Задача абсолютно решаема: прошлая встреча с островитянами была упорной, но Алексей Ионов все-таки пробил неуступчивую защиту. Теперь можно даже не забивать, но тогда необходимо не пропустить.

А если Россия проиграет Кипру?

Представить такое сложно, но тогда задача чуть усложняется – нужно набирать не одно очко, а два, потому что именно Кипр идет на третьем месте. В ноябрьских матчах команда Черчесова встречает с лидирующей Бельгией и аутсайдером группы – сборной Сан-Марино. Поражение от Сан-Марино – такое не приснится даже в самые худшие для команды времена.

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