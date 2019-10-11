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Дзюба обошел Павлюченко в рейтинге бомбардиров сборной России. Выше только Кержаков и Бесчастных
Удержится ли рекорд Кержакова?
Нападающий Артем Дзюба вышел на третье место по голам за сборную России.
31-летний Дзюба забил два мяча Шотландии в рамках отбора на Евро-2020 – голы стали 22-м и 23-м за национальную команду. Капитан сборной обошел Романа Павлюченко с 21 мячом в 51 матчах.
Артему осталось опередить Владимира Бесчастных (26 голов) и Александра Кержакова (30 голов). С полным списком бомбардиров можно ознакомиться тут.
- Россия выиграла у Шотландии со счетом 4:0, кроме Дзюбы забили Магомед Оздоев и Александр Головин.
- Для выхода на Евро сборной необходимо сыграть вничью в следующем матче с Кипром.
Дубль Дзюбы, пушка Оздоева и гол Головина, которые не вывели Россию на Евро, но порадовали
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