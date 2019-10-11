Полузащитник сборной Шотландии Оливер Бёрк был госпитализирован после матча с Россией в рамках отбора на Евро-2020.

В первом тайме 22-летний Бёрк болезненно столкнулся с соперником и был заменен в перерыве. В моче футболиста обнаружилась кровь, и его отправили в Боткинскую больницу при содействии РФС. Врачи поставили диагноз – ушиб почки. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсмен не смог отправиться с командой домой, но вылетит сегодняшним рейсом. Его здоровью ничего не грозит.

Россия обыграла Шотландию со счетом 4:0.

Шотландия занимает в группе I пятое место с шестью очками.

Россия научилась играть первым номером. Черчесов совершил еще одно чудо

Качай приложение Eurosport для iOS или Android