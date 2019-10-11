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Игрок сборной Шотландии был госпитализирован после матча с Россией. В его моче обнаружили кровь
С ним уже все хорошо.
Полузащитник сборной Шотландии Оливер Бёрк был госпитализирован после матча с Россией в рамках отбора на Евро-2020.
В первом тайме 22-летний Бёрк болезненно столкнулся с соперником и был заменен в перерыве. В моче футболиста обнаружилась кровь, и его отправили в Боткинскую больницу при содействии РФС. Врачи поставили диагноз – ушиб почки. Об этом сообщает «Чемпионат».
Спортсмен не смог отправиться с командой домой, но вылетит сегодняшним рейсом. Его здоровью ничего не грозит.
- Россия обыграла Шотландию со счетом 4:0.
- Шотландия занимает в группе I пятое место с шестью очками.
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