До чемпионата Европы остался один маленький шажок. Для заветной путевки России достаточно не проиграть на Кипре – даже ничья сделает команду Черчесова недосягаемой для соперников. Если островитяне окажутся сильнее, то сборной останется набрать два балла в играх с Бельгией и Сан-Марино.

Но на Кипре лучше не оступаться. Черчесов еще рассчитывает на первое место, а для этого к очной битве с Бельгией надо подойти хотя бы с текущим отставанием.

Кипр сохраняет математические шансы на второе место. Островитянам нужно обыграть Россию, Шотландию и Бельгию. А еще верить, что после осечки на Кипре команда Черчесова проиграет Бельгии и сыграет вничью с Сан-Марино (или наоборот).

Кто посмотрит матч по ТВ

У киприотов с составом все ок. А вот у Черчесова возникли небольшие проблемы: видимых повреждений никто не получил, но 11 октября РФС сообщил о микротравмах нескольких футболистов. Их имена не разглашаются, как и не уточняется, пропустят ли они игру. Одним из таких травмированных, по информации «Спорт-Экспресса», стал Марио Фернандес.

Марио Фернандес празднует гол в матче Россия – КазахстанGetty Images

Форма

Киприоты стабильно берут очки там, где должны. Они зацепили четыре балла с Казахстаном и не оступились с Сан-Марино. Поражения случились лишь в матчах с Россией, Бельгией и в душном Глазго.

У Дзюбы и компании нет проблем в этом отборе. После поражения в Бельгии случились шесть побед подряд с общим счетом 21:1. Нормальная форма?

Кто что сказал

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Есть такой нюанс, как разница в погоде. На Кипре будет жара, 25-26 градусов, то есть разница по сравнению с Москвой – почти 20. Но мы под флагом и гимном. Нужно решать задачи». («Чемпионат»)

Ран Бен-Шимон, главный тренер сборной Кипра: «Завтра мы будем играть против сильной и быстрой команды. Выражаю большое уважение главному тренеру Станиславу Черчесову, Россия играет в современный и оборонительный футбол, но думаю, что это будет последний комплимент». (ТАСС)

Лицом к лицу

Россия выиграла в отборе 6 матчей подряд с общим счетом 21:1.

Россия никогда не проигрывала Кипру – 3 победы и одна ничья.

Гилерме не пропустил ни одного мяча в семи домашних матчах сборной России.

Дзюба занимает второе место по системе гол+пас. У Артема 11 очков (8+3), больше только у Мемфиса Депая (6+6).

По голам Артема опережает израильтянин Эран Захави (10).

Дзюба обошел Павлюченко в рейтинге бомбардиров сборной России (23 гола). Выше только Кержаков (30) и Бесчастных (26).

Артем Дзюба, Россия – ШотландияGetty Images

Люди в черном

Встречу обслужит Срджан Йованович. 33-летний серб работал на двух матчах этого отбора: при нем Казахстан разгромил Шотландию (3:0), а Германия справилась с Белоруссией (2:0). В 2019-м Срджан был главным арбитром на матчах Лиги Европы, ЛЧ, Евро U-21, чемпионатов Сербии и Греции.

Еще при Йовановиче «Спартак» обыграл «Тун» (2:1), а БАТЭ шлепнул «Арсенал» (1:0).

В центре внимания

Герой

Дзюба набрал потрясающую форму и в сборной выступает еще круче, чем в «Зените». Артему нравится внимание и доверие – он отрабатывает на поле. В последних трех матчах за главную команду он оформил 3+1.

А главное – у Дзюбы появился отличный шанс войти в топ Европы. У него восемь голов – две банки до Захави из Израиля, а по системе гол+пас остался лишь шажок до Депая. Это прекрасный стимул, поэтому Артем будет рвать на Кипре.

Букмекеры согласны, что Дзюба – главный кандидат в MVP встречи. На сайте Tennisi.bet на его героизм дают коэффициент 4,70 – каждую ставку можно увеличить почти в пять раз. Помимо капитана России можно загрузить деньжат на Александра Головина (кэф 5,80) или на Алексея Ионова (7,80) – их шансы оценивают выше остальных.

Неудачник

Россия научилась играть первым номером, поэтому у Казахстана, Кипра и Шотландии вообще не было контратак. Черчесов научил команду давить и обрезать пути к воротам Гилерме, у которого в отборе затекают ноги от бездействия. В таких тисках ни один форвард Кипра не ускользнет и отыграет без результативных действий.

Победа Кипра: 6,40

Ничья: 4,00

Победа России: 1,53

Станислав Черчесов и Александр Головин, сборная РоссииGetty Images

Россия забьет больше двух мячей за 2,42

Во-первых, Россия еще не решила задачу по выходу на Евро. Хоть шансы на провал и равны 0,000001%, Черчесов не даст расслабится: даже перед матчем с Шотландией он сказал, что вся борьба в группе еще впереди. Он настроит парней на последний шаг.

Во-вторых, Россия забила во всех матчах отбора: и Бельгии, и тому же Кипру. Нет причин зачехлить атаку в решающий момент.

В-третьих, Кипру очень понравилось на третьем месте, и команда безумно хочет его удержать. Матчей с Сан-Марино не осталось, поэтому надо делать разницу в домашних играх. Учитывая, что Казахстану встречаться с Бельгией, ничья с Россией практически гарантирует островитянам третью строчку. Смысла отсиживать дома в обороне нет. А значит, и с автобусом, как в Нижнем Новгороде, Черчесов не столкнется.

Мячи залетят в обе рамки за 1,77

Настрой и мотивация команд подробно расписаны в первой ставке. Это подразумевает, что голов будет прилично, но вряд ли они поместятся в один тайм. Нельзя исключать и банку киприотов: они неплохо действуют в атаке и не забили только России с Бельгией. В остальных пяти играх у них приличные 13 мячей. Есть повод рассчитывать на обмен ударами.

Дзюба отпразднует гол, выполнив воинское приветствие за 2,00

Тут важны обе части ставки. Приложить ладонь к виску – обычное дело, Артем положил двушечку Шотландии в «Лужниках» и дважды исполнял фирменный жест. Привыкайте, теперь это такая же коронка русского бомбардира, как маска Дибалы, «Сииии» Криша или два поднятых к небу пальца Месси.

Важнее забьет Дзюба или нет. В первом матче в Нижнем Новгороде капитан трижды бил по воротам Кипра головой и еще пару раз выстрелил в голкипера – за незабитые моменты нужно предъявлять самому себе. В гостях у форварда будут шансы, вопрос лишь в реализации.

Наверняка на эйфории от дубля шотландцам Артем побежит за новыми эмоциями и покарает киприотов. Стоит только поставить на это, и букмекеры удвоят загруженные деньги – Дзюба не подводил Черчесова, не подведет и сегодня.

Замена в перерыве матча за 2,55

Тяжело закладываться на травмы и повреждения в первом тайме, легче говорить о ходе игры. Месяц назад Россия тяжело вскрывала защиту Казахстана после 9:0 с Сан-Марино. СуперСтас тогда выпустил трех новых игроков после выезда в Шотландию и снял их во втором тайме, чтобы вышел ровно тот же состав, который загасил британцев.

В Калининграде арбитр поднимал табло с заменами после часа игры. Теперь у Черчесова есть работающая стратегия, и вряд ли темпераментный коуч вытерпит так долго, когда есть более быстрое лекарство от нервов. Не ждите голов в первом тайме, Кипр три дня назад перевернул баттл с казахстанцами за 11 минут. Они крепкие и почти выстояли с Россией в июне, так что наверняка продержатся еще один тайм без пропущенных мячей.

Коэффициент 2,55 от Tennisi.bet, что русская сборная выйдет в другом составе после перерыва, – верный способ заработать на героизме маленького Кипра.

Ориентировочные составы

Кипр

Россия

Где смотреть

Матч сборной России по традиции покажет Первый канал – начало в 19:00 (мск). Если вы будете далеко от телевизора, заруливайте на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.

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