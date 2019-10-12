Getty Images

Фанаты сборной Англии вступили в конфликт с пражской полицией, 10 человек арестованы

Фанаты сборной Англии вступили в конфликт с пражской полицией, 10 человек арестованы
Eurosport

1 час назадОбновлено 20 мин. назад

Старые-добрые британские ультрас.

Перед матчем отборочного турнира Евро-2020 между Чехией и Англией, который состоялся в Праге, произошли столкновения между английскими фанатами и местной полицией.

По информации Daily Star, конфликт начался после того, как британские болельщики стали бросать в сотрудников полиции бутылки. В ответ правоохранительные органы применили силу и использовали шумовые гранаты.

Около десяти английских фанатов были задержаны; одному из них понадобилась помощь врачей.

  • Матч Чехия – Англия завершился победой чешской команды (2:1).
  • За чехов в прошедшей игре забивали Якуб Брабец и Зденек Ондрашек, за англичан – Харри Кейн (с пенальти).

Фанаты «Црвены Звезды» пригнали к стадиону советский танк

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Европы: отборочные матчи

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте