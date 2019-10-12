Перед матчем отборочного турнира Евро-2020 между Чехией и Англией, который состоялся в Праге, произошли столкновения между английскими фанатами и местной полицией.

По информации Daily Star, конфликт начался после того, как британские болельщики стали бросать в сотрудников полиции бутылки. В ответ правоохранительные органы применили силу и использовали шумовые гранаты.

Около десяти английских фанатов были задержаны; одному из них понадобилась помощь врачей.

Матч Чехия – Англия завершился победой чешской команды (2:1).

За чехов в прошедшей игре забивали Якуб Брабец и Зденек Ондрашек, за англичан – Харри Кейн (с пенальти).

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