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Фанаты сборной Англии вступили в конфликт с пражской полицией, 10 человек арестованы
Старые-добрые британские ультрас.
Перед матчем отборочного турнира Евро-2020 между Чехией и Англией, который состоялся в Праге, произошли столкновения между английскими фанатами и местной полицией.
По информации Daily Star, конфликт начался после того, как британские болельщики стали бросать в сотрудников полиции бутылки. В ответ правоохранительные органы применили силу и использовали шумовые гранаты.
Около десяти английских фанатов были задержаны; одному из них понадобилась помощь врачей.
- Матч Чехия – Англия завершился победой чешской команды (2:1).
- За чехов в прошедшей игре забивали Якуб Брабец и Зденек Ондрашек, за англичан – Харри Кейн (с пенальти).
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