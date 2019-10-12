Сборная Англии уступила Чехии со счетом 1:2 в рамках отбора на Евро-2020. Это стало первым поражением англичан в отборчных турнирах на чемпионаты Европы и мира за 10 лет.

До матча с чехами Англия уступила Украине в 2009 году, в отборочном цикле ЧМ-2010. Украинцы победили в домашнем матче со счетом 1:0, единственный мяч забил Александр Назаренко.

Последнее поражение именно в европейском отборе датировано ноябрем 2007 года – это тот самый матч с хорватами, который помог России выйти на бронзовый Евро-2008. Англия уступила 2:3, Россия в параллельном матче обыграла Андорру с перевесом в один гол и отобралась на турнир. Англичане не поехали в Австрию и Швейцарию.

Англия не проигрывала в течение 43 матчей отбора.

Несмотря на поражение, англичане лидируют в группе A, имея равное количество очков (по 12) с Чехией и игру в запасе.

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