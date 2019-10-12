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УЕФА признал гол Головина Шотландии моментом дня

УЕФА признал гол Головина Шотландии моментом дня
Eurosport

23 мин. назад

Ну ведь правда получилось красиво.

УЕФА признал гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии моментом дня по итогам матчей четверга.

23-летний Головин забил на 84-й минуте после изумительной комбинации с капитаном Артемом Дзюбой и завершил разгром – гол стал для России четвертым и финальным.

  • Также в составе сборной России отличились Дзюба (форвард «Зенита» сделал дубль) и Магомед Оздоев.
  • В воскресенье, 13 октября, Россия сыграет выездной матч на Кипре – ничья выведет команду Станислава Черчесова на Евро-2020.

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