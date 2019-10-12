УЕФА признал гол Головина Шотландии моментом дня
Ну ведь правда получилось красиво.
УЕФА признал гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии моментом дня по итогам матчей четверга.
23-летний Головин забил на 84-й минуте после изумительной комбинации с капитаном Артемом Дзюбой и завершил разгром – гол стал для России четвертым и финальным.
- Также в составе сборной России отличились Дзюба (форвард «Зенита» сделал дубль) и Магомед Оздоев.
- В воскресенье, 13 октября, Россия сыграет выездной матч на Кипре – ничья выведет команду Станислава Черчесова на Евро-2020.
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