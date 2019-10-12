Сборная Турции отметила победу воинским приветствием. Возможно, в поддержку операции в Сирии

Футболисты сборной Турции исполнили воинское приветствие после победы над Албанией в отборе на Евро-2020. Возможно, этим жестом они поприветствовали операцию турецкой армии на территории Сирии.

Турки победили албанцев со счетом 1:0, единственный и победный мяч забил на 90-й минуте забил Дженк Тосун. Футболисты выстроились в линию и продемонстрировали жест военных.

После матча президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выложил в твиттере фото празднования и написал: «Показываем всему миру национальное единство в эти дни. Эта победа усиливает единство Турции. Поздравляю всех болельщиков нашей национальной команды».

Военная операция Турции проводится на территории Сирии, которую удерживают курды.

Турция лидирует в группе H, имея одинаковое количество очков с Францией. Албания идет на четвертом месте.

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