Ставка: победа гостей с форой «минус 2,5» за 2,25

Эден Азар, сборная БельгииGetty Images

Бельгия проводит сумасшедшую отборочную кампанию без намека на потерю очков. Даже Россия, которая громит противников, отхватила в стартовом матче три мяча. Остальные команды просто выходят посмотреть на бельгийских звезд, получают лукошко мячей и с грустью покидают поле. У них нет шансов не то что на победу, но даже хотя бы на один гол – единственный раз Куртуа огорчил Черышев, но тот мяч залетел после ошибки кипера.

Казахстан после поражения от Кипра потерял даже виртуальные шансы квалифицироваться на Евро, поэтому выйдет против Бельгии без мотивации и задач. А вот Азар намекнул, что «красные дьяволы» намерены взять 30 из 30 очков в группе, так что приедут уничтожить соперника. В первой игре команды разошлись со счетом 3:0, но бельгийцы упустили слишком много моментов. Учитывая, что даже против Сан-Марино Мартинес выпустил в атаке всех лидеров, в этот раз Азар, Лукаку и Мертенс тоже неслабо пройдутся по противнику.

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Ставка: голландцы забьют три и более за 1,99

Белорусы откровенно разочаровали в этом отборе, набрав всего четыре очка во встречах против Эстонии. Конечно, Германия, Нидерланды и Северная Ирландия изначально выглядели предпочтительнее, но хотя бы третьим можно было навязать борьбу – а в итоге вышло 1:2 и 0:1 в двух матчах. Теперь минимальная задача команды Михаила Мархеля не проиграть Нидерландам и Германии слишком крупно, чтобы окончательно не разозлить и без того агрессивно настроенных к сборной болельщиков.

Сделать это будет почти нереально, потому что лидеры не только ведут борьбу за выход из группы, но еще и имеют одинаковую статистику – по 12 очков и 17:6 в графе забитые/пропущенные. Соответственно, в оставшихся матчах немцам и голландцам необходимо отправить в ворота соперников как можно больше банок, и вялые белорусы подходят для этого идеально. Те же Нидерланды, например, в последних трех играх забивали по три и больше мячей – даже Германии. Шансов, что белорусы пропустят меньше, почти никаких.

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Ставка: англичане выиграют с форой «минус два» за 1,95

Харри Кейн, сборная АнглииGetty Images

Англия прервала серию из 43-х матчей без поражений в квалификационных турнирах и очень огорчена этим фактом. Чехи сотворили почти невозможное, и теперь Кейн с товарищами готовы на все, чтобы остальные соперники почувствовали максимальную боль – тот же Харри рассказал об этом в интервью после Чехии.

Чуть больше месяца назад Болгария выхватила на «Уэмбли» четыре, но это мог быть далеко не предел – англичане действовали с огромным преимуществом, тогда как соперник почти ничего не создал. Болгары трусливо сидели в обороне и надеялись на чудо, которое не произошло. Даже если на своем поле команда Красимира Балакова сыграет активнее, то это вряд ли ее спасет: раскрывающегося соперника «Три льва» наказывают намного быстрее, чем аккуратного. Тем более сильнейшее атакующее трио Санчо-Кейн-Стерлинг в деле, так что напихать в Софии больше двух англичанам не составит труда.

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Ставка: обе команды забьют и тотал «больше 2,5» за 2,35

Украинцы выиграли пять из шести матчей отбора и по-прежнему не знают поражений, хотя ближе всего к нему они были как раз в стартовом матче с Португалией. Тогда Роналду с партнерами насели на ворота Пятова и чудом не забили. Но то была первая игра, команды играли строже и пассивнее, не желая начать квалификацию с неудачи. Теперь же история немного другая.

Украине нужен всего один балл для выхода на Евро (или любая потеря очков сербами), а португальцам – победа, чтобы обезопасить себя от нападок балканской сборной. Поэтому ход встречи можно предугадать уже сейчас: хозяева сыграют вторым номером в ожидании атак соперника и его ошибок. Небезупречная оборона Португалии неоднократно давала сбои по ходу этого турнира, так что в этот раз их тоже вряд ли удастся избежать. С другой стороны, раззабивавшаяся атака во главе с Роналду тоже не сможет уйти с поля без гола. Отсюда имеем «обе забьют», ну а еще один мяч в матче таких остроатакующих команд – дело случая.

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