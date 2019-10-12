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Рамос побил рекорд Касильяса по матчам за сборную Испании

Рамос побил рекорд Касильяса по матчам за сборную Испании
Eurosport

1 час назад

Серхио – великий.

Защитник «Реала» Серхио Рамос появился в стартовом составе сборной Испании в матче отборочного турнира Евро-2020 против Норвегии.

Рамос стал рекордсменом Испании по числу игр за национальную команду – теперь на счету Серхио 168 матчей за «Красную фурию». По этому показателю капитан «Реала» обошел Икера Касильяса, на счету которого 167 матчей.

  • Среди европейских игроков больше матчей за сборную провел только итальянец Джанлуиджи Буффон (176).
  • Рамос – чемпион мира 2010 года, победитель Евро-2008 и Евро-2012.

Рамос и Пике – единственные защитники, которые забивали в 10 сезонах ЛЧ

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