Защитник «Реала» Серхио Рамос появился в стартовом составе сборной Испании в матче отборочного турнира Евро-2020 против Норвегии.

Рамос стал рекордсменом Испании по числу игр за национальную команду – теперь на счету Серхио 168 матчей за «Красную фурию». По этому показателю капитан «Реала» обошел Икера Касильяса, на счету которого 167 матчей.

Среди европейских игроков больше матчей за сборную провел только итальянец Джанлуиджи Буффон (176).

Рамос – чемпион мира 2010 года, победитель Евро-2008 и Евро-2012.

Рамос и Пике – единственные защитники, которые забивали в 10 сезонах ЛЧ

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