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Рамос побил рекорд Касильяса по матчам за сборную Испании
Серхио – великий.
Защитник «Реала» Серхио Рамос появился в стартовом составе сборной Испании в матче отборочного турнира Евро-2020 против Норвегии.
Рамос стал рекордсменом Испании по числу игр за национальную команду – теперь на счету Серхио 168 матчей за «Красную фурию». По этому показателю капитан «Реала» обошел Икера Касильяса, на счету которого 167 матчей.
- Среди европейских игроков больше матчей за сборную провел только итальянец Джанлуиджи Буффон (176).
- Рамос – чемпион мира 2010 года, победитель Евро-2008 и Евро-2012.
Рамос и Пике – единственные защитники, которые забивали в 10 сезонах ЛЧ
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