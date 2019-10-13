Сборная Румынии разгромила сборную Фарерских островов в матче отборочного турнира Евро-2020 – 3:0.

Перед игрой на стадион пытался пробраться болельщик, который очевидно находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Судя по ролику, опубликованному румынским журналистом Эмануэлем Рошу, этот парень вообще плохо соображал, куда направляется – и служба безопасности стадиона не пустила его на игру.

Помимо Фарерских островов и Румынии, в группе F выступают Испания, Швеция, Норвегия и Мальта.

После семи сыгранных матчей лидерство в группе с 19 очками захватили испанцы. Вторыми идут шведы (14 баллов), румыны – на третьем месте (13).

Фанатка пришла на матч по американскому футболу без штанов

Качай приложение Eurosport для iOS или Android