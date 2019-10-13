Самый пьяный фанат в мире хотел попасть на игру сборной Румынии. Только взгляните на его походку!
Ну что за гений.
Сборная Румынии разгромила сборную Фарерских островов в матче отборочного турнира Евро-2020 – 3:0.
Перед игрой на стадион пытался пробраться болельщик, который очевидно находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Судя по ролику, опубликованному румынским журналистом Эмануэлем Рошу, этот парень вообще плохо соображал, куда направляется – и служба безопасности стадиона не пустила его на игру.
- Помимо Фарерских островов и Румынии, в группе F выступают Испания, Швеция, Норвегия и Мальта.
- После семи сыгранных матчей лидерство в группе с 19 очками захватили испанцы. Вторыми идут шведы (14 баллов), румыны – на третьем месте (13).
Фанатка пришла на матч по американскому футболу без штанов
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