В прошлом сезоне Артем Дзюба выдал катастрофическую серию в 1308 минут без голов. Она включала и матчи за сборную России, и за «Зенит». В качестве объяснения предлагались две теории.

Первая – Артем банально устал после чемпионата мира: между последней игрой с Хорватией и первым туром нового сезона в РПЛ прошло только 22 дня. К осени (начало его сухой серии) встал и весь «Зенит» – это публично подтверждал Сергей Семак. Дзюба от этого явно не выиграл.

Вторая – после зимнего отпуска и трансфера Сердара Азмуна (разгар засухи) Артем резко поменял роль. Новая предполагала более интенсивную игру на команду и ограничивала остроту непосредственно от Дзюбы. Эту мысль активно продавал медиа Станислав Черчесов.

«Вы вообще смотрите игры или просто на циферки обращаете внимание? Видели, на какой позиции Дзюба выходит? В последних матчах Артем не играет нападающего, он оттянут назад, подыгрывает команде и Азмуну. Вот я вам специально статистику приведу: в матче с «Уралом» Дзюба делает под 50 единоборств, Азмун – только 16. Один ведет единоборства, другой забивает», – аргументировал тренер.

Номинально Артем не сменил позицию – раньше он был единственным нападающим, теперь играет в связке страйкеров. Но функции Азмуна и Дзюбы в ней правда резко отличаются. В конце сезона Артем расшифровал изменения сам.

Артем Дзюба и Сердар АзмунGetty Images

«Если бы мы с Азмуном были вдвоем на острие, это не привело бы ни к чему хорошему. Вместе с тренерами мы пришли к выводу, что я могу быть свободным художником – уходить влево и вправо. Даже когда я играл столба, мне нравилось уходить на фланги, хотя комфортнее я все равно чувствовал себя в штрафной. Сердар быстрее меня, очень силен в открываниях за спину. Я же техничнее и лучше играю в пас», – рассказал Дзюба.

События последних месяцев сезона лишь подчеркнули контраст. Сухую серию Артем прервал в сборной – в мартовском матче от него пострадал Казахстан. В «Зените» же Дзюба умудрился сделать три голевые передачи в одной игре – это произошло в майской встрече с ЦСКА. Разница между Артемом в сборной и клубе уже тогда была очевидна.

«Мне нравится многогранность, которая у меня появилась весной: в сборной я хищник, располагаюсь в центре, стараюсь не уходить во фланги, там есть люди, которые должны разыгрывать мяч. В «Зените» все по-другому. Это прикольно – к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришел после 30 – он так играл и в «ПСЖ», и в «Манчестер Юнайтед». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он. Очень рад, что все получилось», – продолжал Артем.

По умолчанию сборная тоже использует схему 4-4-2, в которой Дзюба не единственный нападающий, но это применимо только к игре без мяча. Когда Россия прессингует, Александр Головин и правда поднимается на одну линию к Артему. Но когда Россия владеет мячом, Головин становится десяткой, а Дзюба отправляется в штрафную. В этом ключевое отличие от расстановки «Зенита», где используют 4-4-2 и в атаке, и в обороне.

Для совсем уж простой наглядности можно сравнить карту передвижений Дзюбы. Слева – матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой». Артем перемещался по всему полю и почти не задерживался в штрафной. Справа – последняя игра между Россией и Шотландией. Тут Дзюба, наоборот, большую часть времени провел в штрафной соперника.

Контраст в игре Артема отражается и в статистике. В клубе Дзюба больше вовлечен в комбинации и чаще обостряет игру – либо через острые передачи, либо через обводки. В сборной противоположная картина. Артем меньше участвует в атаках и реже играет на партнеров, зато гораздо чаще бьет.

«Зенит» Сборная России Матчи 14 7 Удары 2,1 5,7 Передачи 39,6 28,3 Острые передачи 3,3 2,1 Обводки 0,9 0,7

В таблице приведены матчи «Зенита» за этот сезон (РПЛ + ЛЧ) и игры сборной в квалификации к Евро-2020. Даже если убрать за скобки разгром Сан-Марино, где Артем 17 раз пробил по воротам, разница в ударах все равно будет показательна. За клуб Дзюба стреляет чуть больше двух раз за матч (2,1), в национальной команде – почти четыре (3,8).

Одна из главных функций Артема в сборной – стягивать на себя сразу двух защитников и освобождать пространство партнерам. Это особенно важно для команды Черчесова – у него полузащитники регулярно создают численный перевес в определенной зоне. Дзюба облегчает им задачу, поскольку грамотно держит позицию.

Дзюба открывается между правым и центральным защитниками Шотландии. Из-за этого ни один из них не может выдвинуться на Жиркова – он двигается в опорную зонуEurosport

Дзюба открывается между центральными защитниками Казахстана. Из-за этого никто не может выдвинуться на Головина в момент передачиEurosport

Такая роль помогает и самому Артему. Благодаря тому, что партнеры остаются без опеки и получают лишнюю секунду на принятие решения, сборная может продвинуться ближе к воротам и создать более качественный момент. В том числе для Дзюбы.

В «Зените» Артем уже сам создает численный перевес. Ярче всего это проявляется через смещения Дзюбы на левый фланг. Там он либо комбинирует с Юрием Жирковым, либо получает свободу сам, либо освобождает партнера.

Дзюба борется за мяч с правым защитником «Тамбова», который обычно играет по Жиркову. Благодаря этому Юрий остается свободенEurosport

Центральный защитник «Бенфики» не пошел за Дзюбой во фланг, но остался в полупозиции и образовал огромный разрыв с партнером. Артем наказывает, пасуя в свободную зону на АзмунаEurosport

Независимо от реакции соперников на движение Дзюбы, перемещения Артема по умолчанию помогают создавать более острые шансы. В РПЛ именно «Зенит» лидирует по явным голевым моментам – к ним Opta причисляет либо выходы один на один, либо удары с очень близкой дистанции. Таких у «Питера» уже набралось 45 штук в этом сезоне. У ближайших преследователей их гораздо меньше. «Локомотив» насоздавал 37 моментов, «Ростов» – 31.

Эффективность Артема в качестве свободного нападающего иллюстрирует разбивка по игрокам. Больше всего явных моментов было у Азмуна – 14 штук. Но первое место по созданным моментам занимает именно Дзюба. Вместе с Алексеем Ионовым из «Ростова» Артем создал уже 8 таких шансов.

Учитывая результативность Дзюбы в сборной, можно сделать логичный вывод: Артем идеально освоил обе роли. В эпоху Черчесова он провел 18 игр за Россию и забил в них 14 мячей. За последние полтора сезона в «Зените» Дзюба сделал 16 голевых передач в РПЛ – это на две больше, чем в четырех предыдущих. Сейчас на каждый ассист у Артема уходит 211 минут, с 2014 по 2018 год уходило 555.

Добиться такого разнообразия в принципе – уже повод для гордости. Но сделать это, когда тебе 30 лет, еще более весомо. Дзюба приучил зрителя к одинаково острым интервью и ярким жестам на поле, но в «Зените» и сборной России мы видим две разные версии Артема. Обе очень крутые.

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