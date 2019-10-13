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Сумасшедшие сэйвы Шмейхеля в матче с Швейцарией. Кипер спас для Дании шансы на Евро

Сумасшедшие сэйвы Шмейхеля в матче с Швейцарией. Кипер спас для Дании шансы на Евро
Eurosport

44 мин. назад

Кипер «Лестера» выдал перфоманс, за который ему обязаны поставить памятник на родине.

В матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 Дания минимально переиграла Швейцарию – 1:0.

По игре скандинавы значительно уступали и должны были пропустить несколько мячей, если бы не шикарная игра вратаря хозяев – Каспера Шмейхеля. Кипер совершил несколько сэйвов, каждый из которых достоин отдельной награды.

Неудивительно, что после победы игроки бросились поздравлять именно вратаря.

  • Победа позволила Дании набрать 12 очков. Команда на втором месте группы D, уступая Ирландии по дополнительным показателям.
  • На третьем как раз Швейцария. У команды 8 баллов при матче в запасе относительно лидеров группы.

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