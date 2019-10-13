Eurosport
Сумасшедшие сэйвы Шмейхеля в матче с Швейцарией. Кипер спас для Дании шансы на Евро
Кипер «Лестера» выдал перфоманс, за который ему обязаны поставить памятник на родине.
В матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 Дания минимально переиграла Швейцарию – 1:0.
По игре скандинавы значительно уступали и должны были пропустить несколько мячей, если бы не шикарная игра вратаря хозяев – Каспера Шмейхеля. Кипер совершил несколько сэйвов, каждый из которых достоин отдельной награды.
Неудивительно, что после победы игроки бросились поздравлять именно вратаря.
- Победа позволила Дании набрать 12 очков. Команда на втором месте группы D, уступая Ирландии по дополнительным показателям.
- На третьем как раз Швейцария. У команды 8 баллов при матче в запасе относительно лидеров группы.
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