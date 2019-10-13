В матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 Дания минимально переиграла Швейцарию – 1:0.

По игре скандинавы значительно уступали и должны были пропустить несколько мячей, если бы не шикарная игра вратаря хозяев – Каспера Шмейхеля. Кипер совершил несколько сэйвов, каждый из которых достоин отдельной награды.

Неудивительно, что после победы игроки бросились поздравлять именно вратаря.

Победа позволила Дании набрать 12 очков. Команда на втором месте группы D, уступая Ирландии по дополнительным показателям.

На третьем как раз Швейцария. У команды 8 баллов при матче в запасе относительно лидеров группы.

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