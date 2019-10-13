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Марио Фернандес пропустит матч против Кипра
Защитник не успевает восстановиться.
Основной правый защитник сборной России Марио Фернандес не успел набрать игровую форму к матчу против Кипра и пропустит игру отбора к Евро-2020.
Главным претендентом на замену является Сергей Петров. Окончательное решение по составу штаб Черчесова примет перед матчем. Дмитрий Баринов, который тоже занимался индивидуально, сохраняет шансы на участие во встрече.
- Потенциальная победа гарантирует России выход в основную часть турнира.
- Бельгия, занимающая первое место в группе I, уже гарантировала себе проход.
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