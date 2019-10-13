Марио Фернандес пропустит матч против Кипра

Основной правый защитник сборной России Марио Фернандес не успел набрать игровую форму к матчу против Кипра и пропустит игру отбора к Евро-2020.

Главным претендентом на замену является Сергей Петров. Окончательное решение по составу штаб Черчесова примет перед матчем. Дмитрий Баринов, который тоже занимался индивидуально, сохраняет шансы на участие во встрече.

Потенциальная победа гарантирует России выход в основную часть турнира.

Бельгия, занимающая первое место в группе I, уже гарантировала себе проход.

В «Зените» и сборной 2 совершенно разных Дзюбы. Но Артем идеально понимает и Черчесова, и Семака

Качай приложение Eurosport для iOS и Android