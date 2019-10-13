Полузащитника сборной Англии Джеймса Мэддисона сфотографировали в казино во время матча национальной команды против Чехии.

Штаб Саутгейта не стал брать игрока на выездной матч отборочного турнира к Евро-2020, сославшись на его недомогание. Футболист был отправлен домой на лечение, но решил пройти оздоровительные курсы в казино.

По информации The Sun, кадры были сделаны во время матча, в котором Англия потерпела первое поражение за 10 лет в отборочных турнирах. Источник сообщает, что у Футбольной ассоциации Англии возникли к игроку вопросы после этого инцидента.

Ожидалось, что Джеймс совершит дебют в стартовом составе сборной в нынешнюю международную паузу.

22-летний полузащитник отлично выступает за «Лестер» и забил «Ливерпулю» в матче последнего тура.

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